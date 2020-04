Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đảm bảo an toàn cho du khách về hành hương dịp lễ

Thời điểm hiện tại, lượng khách đến hành hương còn ít, chủ yếu khách trong tỉnh. Trong những ngày lễ tới, nếu lượng khách đến hành hương, tham quan đông, đặc biệt là du khách từ những tỉnh có nguy cơ cao, Ban Quản lý sẽ tiến hành đo thân nhiệt và giám sát chặt. Những trường hợp nghi ngờ, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho cán bộ y tế để theo dõi sức khỏe.

Cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý phối hợp với Công an huyện Can Lộc đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày cao điểm.

Ông Đào Anh Tuân - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc