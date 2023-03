Nghi Xuân khởi động sớm mùa du lịch biển

Xác định du lịch biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh là một trong những mũi nhọn về phát triển kinh tế của địa phương, đón đầu mùa du lịch biển 2023, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để đón du khách về với Xuân Thành.

Cơ sở hạ tầng Khu du lịch biển Xuân Thành ngày càng khang trang, hiện đại

Được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, hải sản tươi ngon, Khu du lịch biển Xuân Thành đã được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn làm điểm vui chơi, nghỉ dưỡng trong những ngày cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ.

Năm 2022, tổng lượt khách du lịch về trên địa bàn huyện Nghi Xuân đạt khoảng 320.000 lượt, trong đó, tại Khu du lịch biển Xuân Thành đạt trên 155.000 lượt…

Các khách sạn đã chỉnh trang phòng ốc để sẵn sàng đón khách

Toàn huyện hiện có hơn 900 phòng nghỉ, đảm bảo cho 2.000 khách nghỉ dưỡng. Cùng với các nhà hàng, khách sạn ở Khu du lịch biển Xuân Thành đang chuẩn bị các điều kiện trong mùa du lịch mới, những ngày này, nhà hàng Biển Xanh cũng đang tập trung sửa sang lại hệ thống trang thiết bị để đón khách.

Anh Lê Văn Thắng – chủ nhà hàng Biển Xanh thông tin: “Để thu hút khách về với nhà hàng trong năm nay, chúng tôi đã đầu tư kinh phí gần 2 tỉ đồng để sửa sang lại hệ thống hội trường, phòng ăn, 18 phòng nghỉ, trang trí các điểm nhấn xung quanh nhà hàng để du khách đến đây không những thưởng thức ẩm thực biển mà còn có thể check in, chụp ảnh lưu niệm…”.

Các nhà hàng đảm bảo tốt các trang thiết bị

Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng BQL Khu du lịch Xuân Thành cho biết: “Chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay, huyện Nghi Xuân đã đầu tư hàng chục tỉ đồng chỉnh trang, nâng cấp lại Quảng trường Khu du lịch biển Xuân Thành, san lấp mặt bằng để chuẩn bị đưa vào các hoạt động ẩm thực đêm. BQL cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc sửa chữa các hạng mục hạ tầng xuống cấp, chỉnh trang lại hệ thống điện, phát tỉa cây xanh, tạo cảnh quan môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp”.

Từ đầu tháng 3/2023, huyện Nghi Xuân sẽ liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao tại Khu du lịch biển Xuân Thành.

Huyện Nghi Xuân cũng đã triển khai các hoạt động làm sạch môi trường biển, rà soát lại hạ tầng du lịch nhà hàng. Huyện đoàn Nghi Xuân đã huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, đơn vị trường học tiến hành thu gom rác thải, vệ sinh toàn bộ Khu du lịch biển Xuân Thành.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải làm sạch bờ biển Xuân Thành.

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh - Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân chia sẻ: “Nhằm góp phần làm sạch môi trường biển, hằng tuần, Huyện đoàn Nghi Xuân đều huy động đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, các trường học thường xuyên dọn vệ sinh Khu du lịch biển Xuân Thành. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho đoàn viên thanh niên, người dân và du khách khi về với vùng biển đẹp, hấp dẫn này”.

Tại Khu du lịch biển Xuân Thành đã có nhiều không gian ẩm thực hấp dẫn.

Từ đầu tháng 3, huyện Nghi Xuân cũng đã lên kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch Nguyễn Du (dự kiến từ 15/4 - 18/4) và khai trương mùa du lịch biển 2023 với các chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: trình diễn “Tôi yêu áo dài Việt Nam”, giải bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam thanh niên, giải kéo co toàn huyện, giải tennis, giải golf; tổ chức liên hoan vũ điệu xanh, khai trương khu trung tâm chợ đêm, gian hàng sản phẩm địa phương, đêm diễn “Truyện Kiều với không gian diễn xướng”…

Cùng với đảm bảo hạ tầng du lịch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tập trung cao cho công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ - cứu nạn trên biển, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn…, đảm bảo mang lại cho du khách kỳ nghỉ thoải mái, an toàn tại khu du lịch biển Xuân Thành.

Biển Xuân Thành đang là điểm đến hấp dẫn. Ảnh tư liệu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng cho biết: “Xác định du lịch biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh là một trong những mũi nhọn về phát triển kinh tế, huyện đã đẩy mạnh công tác quảng bá, đầu tư hạ tầng giao thông, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Mùa du lịch năm nay, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để bắt đầu từ tháng 3, trên bãi biển Xuân Thành liên tục tổ chức các hoạt động chào mừng Tuần văn hóa du lịch Nguyễn Du và khai trương du lịch biển 2023 nhằm thu hút đông đảo du khách về nghỉ dưỡng”.

Đức Đồng