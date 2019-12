Tết này, đưa xe điện vào phục vụ du khách ở Chùa Hương - Hà Tĩnh

Cứ mỗi độ xuân sang, chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) lại đón hàng triệu lượt du khách gần xa hành hương về, chiêm ngưỡng non nước hùng vĩ, cũng như cầu chúc cho một năm mới an lành, hạnh phúc.