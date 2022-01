Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch khi đi lễ đền Chợ Củi

Nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi đến hành lễ tại đền Chợ Củi dịp cuối năm âm lịch, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã chủ động xây dựng các kịch bản tiếp đón du khách gắn với phòng chống dịch COVID-19.

Huyện Nghi Xuân thiết lập điểm khai báo y tế ngay trước cửa đền Chợ Củi để kiểm soát tốt an toàn dịch bệnh, phục vụ tốt nhu cầu đến hành lễ, thắp hương của người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Đền Chợ Củi hay còn gọi là đền Ông Hoàng Mười (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) là địa chỉ tâm linh thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến lễ bái hằng năm. Từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch, đền Chợ Củi đã đón khá nhiều du khách về dâng hương, hành lễ dịp cuối năm.

Du khách khai báo y tế tại khu vực đền chợ Củi

Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên các chương trình vào dịp đại lễ (ngày 3/3 âm lịch giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngày 20/8 âm lịch giỗ Hưng Đạo Vương, ngày 10/10 âm lịch Lễ hội Đức Thánh Hoàng Mười) đều được cắt giảm và theo dự báo, lượng người đến đền Chợ Củi vào dịp Tết Nguyên đán tới đây cũng sẽ giảm mạnh. Dù vậy, để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người dân, huyện Nghi Xuân đã chủ động xây dựng các phương án đón tiếp, đồng thời đảm bảo ANTT gắn với phòng chống dịch.

Đại úy Văn Đình Thăng - Trưởng Công an xã Xuân Hồng, đồng thời là Phó Trưởng ban quản lý đền Chợ Củi cho biết: “Từ đầu tháng 1/2022, huyện Nghi Xuân, xã Xuân Hồng và Ban quản lý (BQL) đền Chợ Củi đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân. Ngoài việc lập chốt khai báo y tế, triển khai tổ chức hướng dẫn cho người dân thực hiện khai báo y tế bằng quét mã QR, bố trí khu vực test nhanh tại khu vực đền, BQL đã phối hợp với Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân tổ chức lực lượng gồm 20 người, thường xuyên đi lại hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch khi vào hành lễ tại đền”.

Du khách tuân thủ nghiêm quy định treo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến cơ sở tâm linh này.

Từ ngày 1/1/2022 đến nay, chỉ những người đã hoàn thành 3 mũi tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 hoặc những người có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19, còn lại tất cả người đến đây đều phải có giấy chứng nhận test nhanh âm tính (còn hiệu lực trong vòng 72 giờ).

Hiện tại, trong khuôn viên đền, ở một số khu vực ghi công đức đều được trang bị thêm nước rửa tay sát khuẩn cho du khách. Ngoài ra, BQL đền còn chuẩn bị khẩu trang phát miễn phí cho du khách; treo băng rôn, bảng biển để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh trong quá trình thắp hương, hành lễ.

BQL cũng cho lắp đặt 15 camera an ninh tại khu vực nhà đền để theo dõi mọi di biến động của đối tượng trộm cắp; phát hiện và nhắc nhở kịp thời người dân hạn chế đốt tiền, vàng mã; đẩy đuổi những người ăn xin… Cùng đó là kích hoạt hệ thống loa phát thanh nhằm thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Khách dâng hương tại đền Chợ Củi

Anh Hoàng Đình Anh trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) bày tỏ: “Hầu như năm nào gia đình tôi cũng từ Hà Nội vào dự lễ cúng Quan Hoàng Mười. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 nên trước khi đi, một số thành viên cảm thấy khá băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, khi có mặt tại đền, chứng kiến quy trình tổ chức bài bản, cảnh giác cao của BQL và chính quyền địa phương khiến chúng tôi rất an tâm. Chúng tôi tuân thủ mọi quy định, đồng thời hành lễ nhanh và rút ngắn thời gian lưu trú để đảm bảo an toàn dịch bệnh".

Cùng chung cảm nhận, chị Hà Thanh Huyền - du khách đến từ huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, khác với mọi năm, tình trạng đốt vàng mã bừa bãi gây lãng phí, chen lấn vào hành lễ đã không còn. Công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm hành lễ.

Lực lượng Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại khu vực đền Chợ Củi trước dịp Tết Nguyên đán

Những biện pháp bản đảm bảo ANTT, an toàn dịch bệnh COVID-19 không chỉ được thực hiện vào những ngày lễ trọng hay cao điểm đón du khách mà sẽ được duy trì liên tục. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mùa lễ dịp tết Nguyên đán, tất cả các lực lượng phải căng mình đối phó, tổ chức trực 24/24h vào tất cả các ngày trong tuần. Đại úy Văn Đình Thăng - Trưởng Công an xã Xuân Hồng

