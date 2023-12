Các tỉnh Bắc miền Trung tạo nhiều sân chơi nghiệp vụ cho người làm báo

Năm 2023, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội báo xuân Quý Mão tại huyện Vũ Quang gắn với trao 166 suất quà (500.000đ/suất) cho các hộ nghèo ăn tết; đạt giải C tại Hội báo xuân toàn quốc năm 2023; tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về các loại hình báo chí cho gần 200 hội viên; xuất bản 6 số Đặc san Hà Tĩnh - Người Làm Báo với 5.000 bản, kết nạp mới 28 hội viên, xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho 15 hội viên. Ngoài ra, hội viên của Hội nhà báo Hà Tĩnh đạt 1 giải C tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII; đạt 28 giải tại Giải báo chí Trần Phú năm 2022, trong đó có 5 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 9 giải khuyến khích.