Nhà báo nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò cầu nối giữa hệ thống chính trị và Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường kết nối, tạo môi trường tốt cho các nữ nhà báo phát huy lợi thế, cùng với đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà làm tốt vai trò cầu nối giữa hệ thống chính trị và Nhân dân.

Đại biểu tham dự đại hội.

Chiều 14/6, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Hà Tân, Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo hội viên CLB.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng đại hội.

CLB nhà báo nữ Hà Tĩnh trực thuộc Hội nhà báo Hà Tĩnh, hiện có 110 hội viên là các nữ nhà báo nữ, phóng viên đã và đang làm việc tại cơ quan báo, đài, tạp chí cấp tỉnh; các văn phòng cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, trung tâm văn hóa - truyền thông cấp huyện và một số sở, ban, ngành.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các nữ nhà báo đã vượt qua mọi khó khăn, thường xuyên có mặt ở hiện trường, tham gia thông tin kịp thời đến bạn đọc về tình hình cơn bão lịch sử năm 2020, dịch bệnh COVID-19 trong các năm 2021, 2022; tuyên truyền chủ trươngcủa Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh...

Các nhà báo nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ trong các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến nghiệp vụ, tác phẩm báo chí xuất sắc đã được các nữ nhà báo thực hiện.

Nhà báo Trương Mai Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm CLB báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong 5 năm, đã có hàng chục lượt nữ nhà báo được nhận các danh hiệu, bằng khen trong công tác tại các cơ quan, đơn vị và nhiều giải thưởng về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Trong đó, Báo Hà Tĩnh có 5 tác phẩm đạt giải C - Giải Báo chí quốc gia, 1 giải C - Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 2 giải A, 2 giải B, 2 giải C Giải Báo chí toàn quốc về nông thôn mới và nhiều giải báo chí chuyên ngành cấp Trung ương, cấp tỉnh.

Đài PT&TH Hà Tĩnh có 14 giải lớn và hàng chục giải liên hoan nghiệp vụ tại các bộ, ngành, địa phương… Hầu hết các tác phẩm đều có sự tham gia, chủ lực của các nữ phóng viên, biên tập viên.

Nhà báo Nguyễn Hằng (Đài PT-TH tỉnh) tham luận về vấn đề nhà báo nữ với các bài viết phản biện xã hội.

Bên cạnh nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nhiều nhà báo nữ đã khẳng định mình trong vai trò quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay, đã có hơn 20 trường hợp được đề bạt giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng đến phó tổng biên tập, phó chủ tịch hội nhà báo tỉnh; có 8 nhà báo nữ có trình độ thạc sỹ báo chí, nhiều chị có 2 bằng đại học và có trình độ chính trị cao cấp…

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được các hội viên tích cực tham gia. Hội viên đáp ứng yêu cầu của phương thức làm báo hiện đại.

Nhà báo Kiều Minh (Báo Hà Tĩnh) chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các nữ biên tập viên, phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn trở thành cầu nối giữa các tổ chức, nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh. Nữ công các đơn vị kết nối nguồn lực đỡ đầu nuôi dưỡng hàng chục trẻ mồ côi, xây dựng hàng trăm ngôi nhà, tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Nhà báo Tuyết Mây (Báo Xây dựng) đề xuất các giải pháp kết nối hội viên.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh xác định tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên trong thời kỳ truyền thông đa phương tiện bùng nổ; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt CLB; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan; tham gia các cuộc thi, giải báo chí của tỉnh, Trung ương và các ngành; tăng cường hoạt động giao lưu, kết nối hội viên…

Nhà báo Lê Thị Huệ (Trung tâm VH-TT huyện Hương Khê) tham luận vấn đề nữ nhà báo với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: nghề báo là nghề thường xuyên đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo. Để có được những tác phẩm hay, nhà báo phải luôn trăn trở, đắm mình trong thực tiễn. Các nữ nhà báo đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát thực tiễn, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Những tác phẩm của các nữ nhà báo đã góp phần lan toả, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; kêu gọi hiệu quả nguồn lực cho công tác an sinh xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, CLB Nhà báo nữ tiếp tục tăng cường kết nối, tạo môi trường tốt cho các nữ nhà báo vừa “giữ lửa nghề”, vừa xây dựng mái ấm gia đình.

Mong muốn, các nhà báo nữ phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, cùng với đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà làm tốt vai trò cầu nối giữa hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục tham gia tích cực các giải báo chí của Trung ương, địa phương, góp phần quảng bá quê hương, con người Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải khẳng định, hoạt động của CLB Nhà báo nữ trong những năm qua đã đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Hội Nhà báo tỉnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải phát biểu chỉ đạo đại hội.

Mong muốn các hội viên CLB tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy mạnh mẽ đam mê, tâm huyết với nghề; hướng ngòi bút của mình vào các tác phẩm mang đậm tính nhân văn của nền báo chí cách mạng, cổ vũ, lan truyền sự tử tế, tác động tích cực đến xã hội. Đồng thời, đề nghị ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới phát huy trách nhiệm, tâm huyết với hoạt động của CLB, tạo sân chơi nghiệp vụ, kết nối, khích lệ hội viên thể hiện vai trò, vị thế của nữ nhà báo.

Chủ nhiệm CLB Trần Thị Phương Hoa phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 6 thành viên; bầu nhà báo Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Đài PT - TH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Chủ nhiệm CLB.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

