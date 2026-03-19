Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/3: Sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng

Tài chính thị trường ngày 19/3: Giá vonfram tăng 550%, Việt Nam nổi lên trong cuộc đua khoáng sản 19/03/2026 07:45 Giá vonfram tăng hơn 550% do nguồn cung bị siết chặt và nhu cầu quân sự, công nghệ tăng cao, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung chiến lược trong chuỗi khoáng sản toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt du khách trong năm 2026 18/03/2026 20:02 Năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, phấn đấu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan...

Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục tái cơ cấu, xây dựng chiến lược phát triển mới 18/03/2026 14:53 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xác định sẽ tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiều sâu, không đầu tư dàn trải; chủ động xây dựng các định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thêm những mái trường mở lối tương lai nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/03/2026 13:53 Niềm vui đang lan tỏa ở nhiều xã biên giới Hà Tĩnh khi 5 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS sắp khởi công, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

Tài chính thị trường ngày 18/3: VinFast đạt doanh thu kỷ lục hơn 90.000 tỷ đồng 18/03/2026 07:39 Năm 2025, VinFast đạt doanh thu 90.427 tỷ đồng, tăng 139% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng 18/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/3: Có mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 19 - 29 độ C.

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số 17/03/2026 20:50 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Hà Tĩnh chủ động tham mưu xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số.

Người dân Hà Tĩnh có thể phản ánh hiện trường ngay trên điện thoại 17/03/2026 12:37 Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, i-HaTinh tiến tới là một siêu ứng dụng trên nền tảng di động với định hướng một ứng dụng duy nhất.

Tài chính thị trường ngày 17/3: Thị trường xe điện hướng tới mốc 1.000 tỷ USD 17/03/2026 07:45 Nhiều dự báo cho thấy thị trường xe điện có thể vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2031, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách, tiến bộ công nghệ pin và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/3: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng 17/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/3: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ từ 18 - 29 độ C.

Dấu ấn tuyên truyền bầu cử của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh 16/03/2026 18:04 Đằng sau ngày hội bầu cử là bước chân không ngừng nghỉ của những người làm báo. Trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, thông tin về bầu cử được chuyển tải nhanh chóng, chính xác.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 16/03/2026 13:54 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...

i-HaTinh - trợ lý số toàn diện cho công dân Hà Tĩnh 16/03/2026 13:50 Công bố triển khai ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) là hiện thực hóa mô hình quản trị thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cựu chiến binh bộ đội đặc công năng động trên "mặt trận" kinh tế 16/03/2026 13:46 Phát huy truyền thống của đơn vị, trở về đời thường, các CCB đặc công ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh, năng động, sáng tạo trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.

Đánh giá kết quả bước đầu về công tác tổ chức bầu cử tại Hà Tĩnh 16/03/2026 08:24 Để có cái nhìn tổng thể về kết quả bước đầu của công tác tổ chức bầu cử cũng như tinh thần tham gia của cử tri, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 16/3: Xăng sinh học E10 sẽ phủ rộng toàn quốc từ 1/6 16/03/2026 07:44 Việt Nam dự kiến triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, sớm hơn kỳ vọng nhằm giảm phụ thuộc xăng khoáng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/3: Mưa nhỏ vài nơi 16/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/3: Có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ 19 - 26 độ C

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử 15/03/2026 12:23 Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng 15/03/2026 12:10 Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.

Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử 15/03/2026 12:00 Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.

Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt 15/03/2026 11:09 Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.

Sống khỏe cùng BHT: Phát hiện sớm và điều trị hiệu quả xẹp đốt sống 15/03/2026 10:00 Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Ngày hội bầu cử nơi tuyến đầu biên giới Cầu Treo 15/03/2026 09:00 Sáng 15/3, hơn 200 cử tri là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, hải quan, công an đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử nghiêm túc, đúng quy định. Dù điều kiện đi lại khó khăn và vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ trực tại cửa khẩu, các lực lượng đã luân phiên thực hiện quyền công dân, góp phần để ngày bầu cử nơi tuyến đầu biên giới diễn ra trang nghiêm, an toàn.

Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre náo nức tham gia ngày hội bầu cử 15/03/2026 08:57 Tại khu vực bỏ phiếu ở thôn 1, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 91 cử tri là đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí náo nức, phấn khởi.

Cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử tại Hà Tĩnh 15/03/2026 06:30 Chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh không khí ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nơi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày bầu cử: Sáng mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng 15/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/3: Toàn tỉnh sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ từ 18 - 23 độ C.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng 14/03/2026 15:07 Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/3: Có mưa nhỏ vài nơi, trời rét 14/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/3: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 18 - 23 độ C.

Cập nhật kịp thời danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân trong độ tuổi đều được bầu cử 13/03/2026 15:10 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chuẩn bị thẻ cử tri dự phòng, hòm phiếu phụ... tránh bị động trong tổ chức bầu cử 13/03/2026 14:54 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.

Xem thêm