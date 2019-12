Sa Pa đẹp rực rỡ những ngày cuối năm

Những ngày này, các đồi chè và vùng núi ở Sa Pa (Lào Cai) hiện lên nhiều mảng màu sắc rực rỡ khi hoa mai anh đào nở rộ chuẩn bị đón xuân.

Đồi chè Ô Long rực rỡ sắc xuân

Nằm cách thị trấn Sa Pa, Lào Cai, 8 km về hướng Tây Bắc, ở độ cao khoảng 1.800 m so với mực nước biển, đồi Chè Ô Long được trồng xen với hoa mai anh đào dọc lối đi tạo nên bức tranh thiên nhiên quyến rũ. Những ngày giữa tháng 12, Sa Pa bước vào thời điểm đẹp nhất năm. Nhiều du khách lại tìm đến nơi này để ngắm những hàng cây hoa anh đào đang nở rộ. Dưới tia nắng vàng rọi xuống, chồi lá non hiện lên mảng màu rực rỡ. Những con đường quanh co, ánh nắng bình minh buổi sớm chiếu xuống tạo nên cảnh sắc bừng sáng một vùng trời bình yên. Dịp này có mặt tại đây hít thở bầu không khí trong lành cùng không gian lãng mạn là điều nhiều du khách thích thú, như được lạc vào chốn phiêu bồng, mênh mông.

Theo Zing