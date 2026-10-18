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Xã hội

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Việc triển khai phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về vai trò của văn hóa, thể thao; đồng thời phát huy công năng hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao cơ sở, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 741/KH-UBND ngày 16/10/2026 về triển khai Phong trào thi đua “Mỗi xã, phường có mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026 - 2030.

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Nhà văn hóa cộng đồng, một trong những thiết chế văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu khắc phục dứt điểm tình trạng lãng phí, bỏ trống hay sử dụng sai mục đích các công trình cơ sở vật chất sau đầu tư, sáp nhập; đưa các nhà văn hóa, khu thể thao đi vào vận hành đồng bộ, hiệu quả và trở thành “ngôi nhà chung” của cộng đồng.

Đồng thời, mỗi xã, phường phải xây dựng tối thiểu một mô hình quản lý, khai thác sáng tạo; đẩy mạnh phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp trang thiết bị. Qua đó, tạo không gian sinh hoạt gắn kết, thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao, văn hóa đọc và học tập cộng đồng, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống tinh thần của Nhân dân.

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Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% xã, phường trên toàn tỉnh đưa vào vận hành ít nhất 1 mô hình phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% xã, phường đưa vào vận hành ít nhất 1 mô hình phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao; 90% thiết chế hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Về phát triển phong trào, phấn đấu 60% người dân tập thể thao thường xuyên, 39% gia đình thể thao; trên 95% hộ gia đình văn hóa; 100% xã, phường có CLB dân ca ví, giặm và 100% khu công nghiệp, khu kinh tế có trung tâm văn hóa - thể thao.

Phong trào tập trung vào 7 nội dung trọng tâm, nổi bật là rà soát, vận hành đa năng các thiết chế; xây dựng mô hình sáng tạo (CLB dân ca ví, giặm, “Nhà văn hóa thông minh - thư viện số”); phát triển thể thao quần chúng; đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa di sản; huy động nguồn lực xã hội hóa; kết hợp phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm OCOP và bảo đảm an ninh trật tự, văn hóa công sở.

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CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc tập luyện tại đình làng.

Phong trào áp dụng rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh. Cá nhân, tập thể xuất sắc sẽ được trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc giấy khen của Thủ trưởng đơn vị. Lộ trình thực hiện gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (quý IV/2026 – 2028) tập trung phát động, đăng ký mô hình và sơ kết; giai đoạn 2 (2029 – 2030) tiếp tục củng cố và tổng kết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì về chuyên môn; Sở Nội vụ tham mưu thi đua - khen thưởng; các sở, ngành, MTTQ và địa phương phối hợp triển khai, báo cáo định kỳ về UBND tỉnh.

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Tags:

#Thiết chế văn hóa cơ sở #Hà Tĩnh bảo tôn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể #Hà Tĩnh xây dựng đời sống văn hóa #Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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