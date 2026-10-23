Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đưa “KOL về làng”

(Baohatinh.vn) - Phiên livestream tại chương trình “KOL về làng-Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa” do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ghi nhận gần 1.000 đơn hàng được bán ra.
Sáng 23/10, tại phường Trần Phú, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, UBND phường Trần Phú, Hội Doanh nghiệp phường Trần Phú và Công ty TNHH Cyber Minh Nhật Phát tổ chức chương trình “KOL về làng - Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa”.
Các sản phẩm được giới thiệu tại chương trình gồm: lươn khô ướp cay của hộ kinh doanh thực phẩm Thịnh Phát; nước mắm Hòa Cung của hộ kinh doanh cơ sở chế biến, kinh doanh hải sản Hòa Cung và nhang sạch thảo mộc của hộ kinh doanh Trần Văn Hoàng, đều ở phường Trần Phú. Chương trình còn quảng bá tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng ở xã Tứ Mỹ - thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream quảng bá sản phẩm với sự tham gia các của thành viên “3 Ông Bố Đảm”. Đáng chú ý, lãnh đạo phường Trần Phú trực tiếp tham gia phiên livestream, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng. Qua đó, thể hiện sự đồng hành của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ hộ kinh doanh quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đầu ra và tiếp cận khách hàng qua các kênh trực tuyến.
Các chủ cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu sản phẩm cùng các KOL tại chương trình.
Thông qua hình thức livestream, các sản phẩm còn có cơ hội tiếp cận khách hàng qua hoạt động tương tác trực tiếp. Việc kết nối nhà sáng tạo nội dung với người sản xuất cũng tạo điều kiện truyền tải thông tin về sản phẩm, nguồn gốc và đặc trưng hàng hóa đến đông đảo người tiêu dùng.
Chương trình góp phần tăng cường kết nối giữa tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong xúc tiến thương mại. Qua đó, khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số vào quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm cơ hội để đặc sản địa phương mở rộng thị trường.
Phiên livestream được phát trên các trang Facebook của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, “3 Ông Bố Đảm” và phường Trần Phú, thu hút hàng nghìn người theo dõi. Chương trình đã ghi nhận gần 1.000 đơn hàng.
Từ kết quả bước đầu, thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình tương tự, kết nối nhà sáng tạo nội dung với cơ sở sản xuất, kinh doanh để trực tiếp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đầu ra cho đặc sản địa phương.
Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, với biểu giá điện 5 bậc, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau hơn một tháng trung tu, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đã hòa lưới trở lại, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và tạo động lực để nhà máy sớm về đích mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh điện trong quý IV/2026.
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027, hướng tới mục tiêu tập trung, tích tụ 20.000 ha đất nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng phát triển sản xuất tập trung, hiện đại, hiệu quả.
Bộ Công Thương đề xuất bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu, thay vì cơ chế "tiền kiểm" như hiện nay, công tác quản lý sẽ chuyển trọng tâm sang kiểm tra hậu kiểm dựa trên cơ sở dữ liệu số hóa, siết chặt truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 15 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục giải thể do thiếu hồ sơ. Việc tháo gỡ những khó khăn này cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng.
Chính phủ đề xuất ngưỡng doanh thu năm để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là 400 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với luật hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời triển khai giải pháp giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay
Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!