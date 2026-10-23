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Kinh tế

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đưa “KOL về làng”

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Phiên livestream tại chương trình “KOL về làng-Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa” do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ghi nhận gần 1.000 đơn hàng được bán ra.

Sáng 23/10, tại phường Trần Phú, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, UBND phường Trần Phú, Hội Doanh nghiệp phường Trần Phú và Công ty TNHH Cyber Minh Nhật Phát tổ chức chương trình “KOL về làng - Doanh nhân trẻ đồng hành, đặc sản quê hương vươn xa”.

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Lãnh đạo phường Trần Phú trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các sản phẩm được giới thiệu tại chương trình gồm: lươn khô ướp cay của hộ kinh doanh thực phẩm Thịnh Phát; nước mắm Hòa Cung của hộ kinh doanh cơ sở chế biến, kinh doanh hải sản Hòa Cung và nhang sạch thảo mộc của hộ kinh doanh Trần Văn Hoàng, đều ở phường Trần Phú. Chương trình còn quảng bá tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng ở xã Tứ Mỹ - thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

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Các sản phẩm được giới thiệu, quảng bá tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream quảng bá sản phẩm với sự tham gia các của thành viên “3 Ông Bố Đảm”. Đáng chú ý, lãnh đạo phường Trần Phú trực tiếp tham gia phiên livestream, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng. Qua đó, thể hiện sự đồng hành của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ hộ kinh doanh quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đầu ra và tiếp cận khách hàng qua các kênh trực tuyến.

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Các chủ cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu sản phẩm cùng các KOL tại chương trình.

Thông qua hình thức livestream, các sản phẩm còn có cơ hội tiếp cận khách hàng qua hoạt động tương tác trực tiếp. Việc kết nối nhà sáng tạo nội dung với người sản xuất cũng tạo điều kiện truyền tải thông tin về sản phẩm, nguồn gốc và đặc trưng hàng hóa đến đông đảo người tiêu dùng.

Chương trình góp phần tăng cường kết nối giữa tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong xúc tiến thương mại. Qua đó, khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số vào quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm cơ hội để đặc sản địa phương mở rộng thị trường.

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Phiên livestream được phát trên nhiều nền tảng, thu hút hàng nghìn người theo dõi đặt hàng.

Phiên livestream được phát trên các trang Facebook của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, “3 Ông Bố Đảm” và phường Trần Phú, thu hút hàng nghìn người theo dõi. Chương trình đã ghi nhận gần 1.000 đơn hàng.

Từ kết quả bước đầu, thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình tương tự, kết nối nhà sáng tạo nội dung với cơ sở sản xuất, kinh doanh để trực tiếp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đầu ra cho đặc sản địa phương.

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Tags:

#Hội Doanh nhân trẻ #Hà Tĩnh #livestream #đặc sản #chương trình #kết nối thương mại #phường trần phú

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

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