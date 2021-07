Hà Tĩnh: Triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập Lê Trí H. về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trên hội nhóm mạng xã hội.

Sáng nay (7/7), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã triệu tập làm việc đối với Lê Trí H. (SN 1994, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) do có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên hội nhóm mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 30/6/2021, Lê Trí H. đã đăng một số video clip trên hội nhóm Facebook “Cộng đồng vì đồng chí Trần Đức Đô”, có hơn 54.000 thành viên. Video clip mà Lê Trí H. đăng tải đã thu hút nhiều lượt người xem, bình luận và chia sẻ. Đặc biệt, cá nhân Lê Trí H. đã trực tiếp bình luận đưa thông tin: “Người dưng nhưng tôi xót thay gia đình em ấy! Chỉ mong thằng chỉ huy đánh em nó phải chịu kỷ luật thích đáng!.”

Tại buổi làm việc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của H. đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020-NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về hành vi “cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Lê Trí H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết sẽ không tham gia nhóm nói trên.

Lê Trí H. viết bản tường trình về hành vi vi phạm của mình.

Nhóm mạng xã hội này do các đối tượng xấu thành lập, nhằm mục đích kêu gọi, kích động chống phá Nhà nước. Trong sáng nay, đối tượng quản trị đã đổi tên thành nhóm “Cộng Đồng Xã Hội Cùng Bàn Luận”.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ đang hoàn chỉnh hồ sơ để tham mưu xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trung Công