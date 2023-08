Hà Tĩnh phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet của người dân.

Sở TT&TT Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng và thông suốt thông tin liên lạc trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong suốt dịp nghỉ lễ.

Cụ thể, cần chủ động, thường xuyên thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng mà Bộ TT&TT đã khuyến cáo; rà soát và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã đươc phê duyệt.

Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT (hoặc đơn vị, bộ phận chuyên trách CNTT) trực theo dõi, giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin của đơn vị trong suốt kỳ nghỉ lễ, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng, củng cố và ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.

Các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh (theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh) thực hiện giám sát các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẵn sàng phối hợp thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố khi được điều động.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học thực hiện các biện pháp kỹ thuật tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Cơ quan thường trực của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) bố trí đội ngũ chuyên trách an toàn thông tin mạng thường trực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin trong dịp lễ; sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố về an toàn thông tin; bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT).

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet của người dân; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong suốt quá trình trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin (đồng thời là đường dây nóng tiếp nhận thông báo sự cố): ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông Hà Tĩnh, điện thoại: 02393.606789, di động: 0914.237788, email: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn.

