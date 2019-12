Những phát minh kỳ quặc nhất trên thế giới trong năm 2019

Là một sản phẩm của hãng sản xuất đồ chơi trẻ em Primi Toys, ví Pigzbe được thiết kế nhằm mục đích dạy cho trẻ em ở giai đoạn khoảng 6 tuổi về giá trị của đồng tiền.

Bạn có thể sẽ hài lòng với những thành tựu công nghệ phục vụ cho đời sống của chúng ta hiện nay và thỏa mãn với những gì chúng giúp ích cho chúng ta.

Nhưng những nhà khoa học thì không muốn dừng lại ở đó. Họ luôn muốn đổi mới, kể cả là với những sản phẩm do chính mình tạo nên và ngay cả khi những ý tưởng hữu ích đã cạn kiệt.

Sau đây là những phát minh kỳ quặc nhất thế giới trong năm 2019 do tạp chí công nghệ New Atlas bình chọn

1. Ví tiền thông minh dành cho trẻ em

Phát minh khoa học này được hình thành từ năm 2017, trong thời kỳ bùng nổ tiền điện tử Bitcoin, nhưng ra mắt vào tháng 6/2019.

Là một sản phẩm của hãng sản xuất đồ chơi trẻ em Primi Toys, ví Pigzbe được thiết kế nhằm mục đích dạy cho trẻ em ở giai đoạn khoảng 6 tuổi về giá trị của đồng tiền.

Thay vì tặng cho con một khoản tiền mặt như một phần thưởng khi các con được điểm tốt hoặc giúp làm việc nhà, các bậc phụ huynh có thể tặng cho con tiền ảo Wollo trong ví Pigzbe. Ví dụ như khi trẻ rửa bát, chúng có thể được thưởng 8 Wollo - khoản tiền này có thời điểm có trị giá tương đương 16 xu USD trên thị trường giao dịch tiền tệ.

2. The Link - Đôi giày chỉ có phần đế

Nếu những đôi Crocs vẫn khiến bạn cảm thấy quá sang chảnh và phiền toái, hãy thử chuyển sang The Link - một kiểu giày chỉ bao gồm một đế cao su ôm sát lòng bàn chân của bạn, để trần toàn bộ mu bàn chân cùng các móng chân.

The Link được quảng cáo là rất thoáng mát để sử dụng trong mùa Hè và nhìn diện mạo của đôi giày này thì đúng là như vậy. Trông chúng thậm chí còn tiện lợi hơn cả những đôi dép xỏ ngón bởi bạn sẽ không bị vướng víu với dây cao su kẹp giữa các ngón chân.

Theo nhà sản xuất, The Link được thiết kế để bám chắc vào chân, do đó người dùng có thể an tâm và thoải mái sử dụng sản phẩm này trong các hoạt động chạy bộ, đạp xe hoặc thậm chí trượt ván.

3. Robot "hù dọa"

Hãy thử hình dung khi bạn trở về nhà vào đêm khuya và thấy một “người đàn ông nhỏ bé” trên tường với chiếc đầu nứt toác, lộ ra một bộ não. Bộ não này phát sáng và cho cảm giác mềm mại khi bạn chạm tay vào. “Người đàn ông” nhìn chằm chằm vào bạn, đôi mắt mở to, cười toe toét nhưng lại nói với bạn bằng một giọng lạnh lùng vô cảm. Đó chính là Mr Typo - một robot được tích hợp giọng nói.

Robot này là một sản phẩm trang trí nhà ở do công ty Love Hultén Design thiết kế. Mr Typo có thể tổng hợp các giọng nói, sắp xếp lại các tệp âm thanh theo ý của chủ nhân. Người dùng có thể điều chỉnh âm lượng và ngữ điệu giọng nói cho Mr Typo, hoặc có thể “chỉnh sửa nhan sắc” cho robot này bằng cách... xoắn nhãn cầu hoặc vặn răng.

4. Tivi màn hình dọc

Những người trẻ hiện tại có thói quen lướt điện thoại thông minh (smartphone) nhỏ xíu hơn là tham gia các hoạt động khác lành mạnh cho đôi mắt hơn, ví dụ như xem tivi.

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đã tìm ra giải pháp công nghệ khá độc đáo dành riêng cho giới trẻ, theo đó họ có thể thoải mái vào Tik Tok hay Instagram trên màn hình lớn. Đó là thế hệ tivi QLED 43 inch, được thiết kế thẳng đứng thay vì nằm ngang như các tivi truyền thống, có khả năng kết nối với điện thoại của người dùng thông qua chuẩn kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (NFC).

Bạn có thể truyền phát các nội dung đến tivi này, bao gồm video và ảnh được quay trên điện thoại, nguồn cấp dữ liệu từ mạng xã hội hoặc trò chơi và sẽ đọc những thông tin ấy trên màn hình lớn hơn chiếc smartphone như thường lệ.

Khi không cần sử dụng tính năng đặc biệt nêu trên, tivi QLED vẫn có thể cũng xoay 90 độ để trở thành... một chiếc tivi nằm ngang bình thường. Thiết bị thông minh này có giá 1.630 USD.

5. Thời khắc cho sự lưu tâm

Các nhà phát minh khẳng định rằng hòn đá phát sáng Moment Pepple này có thể giúp chúng ta giải tỏa mọi căng thẳng bức bối trong cuộc sống thường nhật.

Về cơ bản, Moment Pebble được thiết kế để trở thành một công cụ thiền định, cho phép người dùng dành một chút thời gian để thư giãn, giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục trở lại với công việc hàng ngày. Mức giá của hòn đá này là 78 USD.

Chưa rõ tác dụng của Moment Pebble hiệu quả đến đâu, nhưng nhiều người được hỏi cho rằng trên mạng Internet có rất nhiều lời khuyên có giá trị để giúp cân bằng trạng thái và họ nghiêng về nguồn cung miễn phí này hơn là phải bỏ tiền túi ra mua một hòn đá để có được sự hỗ trợ tương tự.

6. Motor bay

Motor bay không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Hãng Jetpack Aviation đã công bố mẫu xe Speeder - một chiếc motor bay tự ổn định, vận hành với các turbin phản lực.

Theo hãng này, Speeder có thể đạt tốc độ tối đa 240km/giờ, ở độ cao gần 4.600m và có thể bay liên tục trong 22 phút. Tuy nhiên, công ty chỉ có kế hoạch tung ra 20 chiếc phiên bản thương mại. Bạn có thể đặt trước một chiếc ngay bây giờ với giá 10.000 USD.

Trong khi đó kỹ sư người Pháp Ludovic Lazareth cũng đã sẵn sàng giới thiệu “đứa con tinh thần” của mình với công chúng. Với chiếc Moto Volante của ông, người sử dụng có thể lái xe chạy vòng vòng như bất cứ chiếc motor thông thường nào, và khi muốn bay, chỉ cần nhấn một nút đặc biệt và máy bay sẽ cất cánh. Tất nhiên, bạn đừng quên thắt dây an toàn khi ngồi Moto Volante nhé!

7. Bàn chải điện đánh cả hàm răng cùng lúc

Bạn cần đánh răng, nhưng lại chỉ có 20 giây cho công việc này vì thức dậy quá trễ. Bàn chải Encompass sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách mau lẹ và đơn giản.

Encompass được nhà phát minh Gerald Brewer thiết kế theo dạng máng ngậm nửa hàm, người sử dụng chỉ cần cho kem đánh răng vào máng và cắn chặt hàm răng.

Thiết bị sẽ kích hoạt quá trình thổi khí, làm rung các lông bàn chải, tạo ra chuyển động làm sạch răng chỉ trong vòng 10 giây. Lặp lại với phía bên kia của miệng và kết quả là bạn chỉ mất 20 giây để đánh răng, tiết kiệm được 1 phút 40 giây so với quy trình thông thường.

8. Lều cắm trại tại sân bay

Hình ảnh khá phổ biến tại các sân bay đó là cảnh hành khách trong trạng thái uể oải, người thì ngồi vạ vật, người thì ngả mình trên băng ghế với băng đen trên mắt, cố ru mình vào một giấc ngủ trong lúc chờ nối chuyến. Đương nhiên, sẽ tốt hơn nếu họ có một cái lều cá nhân ngay tại nhà ga sân bay. Và thế là Trollaby được ra đời.

Trollaby là chiếc lều được thiết kế dành cho những người thường xuyên phải chờ đợi đổi chuyến ở sân bay. Tán của lều có thể gập xuống để tạo thành một nơi trú ẩn tạm thời mà người dùng có thể vào đó để tận hưởng không gian nghỉ ngơi riêng tư.

Thiết bị này có một chiếc đệm bơm hơi theo ý thích, đồng thời cũng được khóa chặt với vali của người dùng để tạo sự cố định và bảo vệ hành lý. Sản phẩm này khi gập lại chỉ bằng kích thước của một chiếc máy tính xách tay, do đó không quá rắc rối để mang theo khi đi du lịch.

Theo Vietnam+