Đại tá Nguyễn Tiến Nam làm Viện trưởng Viện Khoa học hình sự

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam

Chiều 1/6, tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ Công an điều động giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam (55 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), từng giữ chức Phó trưởng Công an rồi Trưởng Công an TP Hà Tĩnh. Từ năm 2014 đến 2020, ông làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7/2020, ông được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Ông hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

