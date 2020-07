Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Đây là nghị quyết mở đầu cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 7/7, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự 6 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng dự.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, thời tiết không thuận lợi nhưng Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Điểm nổi bật là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tham gia và tổ chức diễn tập phòng, chống Covid-19 sát tình huống.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.

Chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương điều hành, phân luồng, tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi, cách ly hàng chục nghìn công dân trở về từ nước ngoài, vùng dịch trong nước về trên địa bàn tỉnh. Huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các dịp lễ tết, nhất là bảo đảm an toàn cho đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT tham gia chữa cháy rừng tại các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê…

Thượng tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng: Cần có giải pháp hoàn thiện chương trình điện mặt trời cho Phân đội đảo Sơn Dương đảm bảo sinh hoạt.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2020. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nỗ lực đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt và xuất sắc trong nhiều nhiệm vụ.

Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương đảm bảo kịp thời, chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đón nhận, tư vấn, giới thiệu việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm chính trị: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn các địa phương ven biển khảo sát tuyển chọn công dân vào hải đội dân quân thường trực, tạo nguồn chỉ huy, thuyền trưởng, máy trưởng, lái tàu, thông tin viên; ổn định tổ chức biên chế ban CHQS, tổ chức dân quân sau giải thể, thành lập mới các đơn vị hành chính cấp xã đúng quy định.

Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Dương Ngọc Tiệp: Cần phải củng cố, bổ sung trang thiết bị phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo tốt nhất trong việc cơ động lực lượng và phương tiện kịp thời trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Bên cạnh đó, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ đơn vị huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp Nhân dân 12 xã xây dựng nông thôn mới, đạt hiệu quả cao, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận…

Tham mưu cho tỉnh tổ chức đón nhận, an táng 9 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Nầm (Hương Sơn) trang nghiêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 109 của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ 5 năm (2021-2025) sát với tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Đây là nghị quyết mở đầu cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn: Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Các đảng ủy cơ sở tổ chức quán triệt nghị quyết và vận dụng cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp mình sát thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm ngày truyền thống LLVT Hà Tĩnh và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu: Trước mắt tập trung nhiệm vụ phòng chống cháy rừng, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, trong đó LLVT là nòng cốt, nhưng phải khẳng định lực lượng quân sự là chủ lực; bổ sung các vật tư, trang thiết bị như: phương tiện, dụng cụ phòng cháy.

Chủ động phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, đặc biệt là phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều phối phương tiện, dụng cụ chữa cháy để phòng chống cháy nổ có hiệu quả. Bên cạnh đó, luyện tập các phương án sẵn sàng đối phó với các tình huống trong mùa mưa bão sắp tới.

Dương Hoàng - Đinh Thanh