Hà Tĩnh ra quân cao điểm trấn áp tội phạm: Mỗi cấp công an trở thành một “pháo đài” đảm bảo ANTT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu kịp thời phát hiện, đấu tranh, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn theo cơ chế thống nhất và phương châm “4 tại chỗ” để mỗi cấp công an trở thành “một pháo đài” đảm bảo ANTT tại địa phương đó.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sáng 15/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.

Để đợt cao điểm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ xẩy ra; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo; tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân; đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động gây rối làm mất ổn định về ANTT trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân.

Tập trung đấu tranh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, kiềm chế và làm giảm các loại tội pham, tệ nạn xã hội. Tăng cường các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TT-ATGT, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP. Gắn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các đợt cao điểm chuyên đề đang triển khai.

Trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối rật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng...

Ngăn chặn các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia; các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán karaoke, đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”, người bị bệnh tâm thần có nguy cơ gây án.

Tập trung tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực về sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản; buôn bán động vật hoang giã; vận động, bắt giữ các đối tượng truy nã, các tụ điểm đánh bạc, mại dâm hoạt động phức tạp... gây bức xúc trong Nhân dân; các vi phạm pháp luật về TT-ATGT, trật tự công cộng, qui định về PCCC; các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo.

Bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẳn sáng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ xẩy ra.

Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện đợt cao điểm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, TT-ATGT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo về ANTQ. Phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở, giữ vững ANTT trên địa bàn, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu lực lượng công an tập trung triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ những ngày đầu ra quân. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn theo cơ chế thống nhất và phương châm “4 tại chỗ” để mỗi cấp công an trở thành “một pháo đài” đảm bảo ANTT tại địa phương đó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại lễ ra quân.

Có giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ về pháo, vật liệu nổ, nhất là giải quyết vấn đề pháo tự chế, quyết tâm giảm tình hình sử dụng pháo nổ trái phép so với những năm trước đây. Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề về ATGT, trọng tâm là nồng độ cồn, ma túy; tăng cường phòng, chống cháy, nổ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng nâng cao ý thức cảnh giác và hiểu biết về pháp luật cho các tầng lớp cán bộ và Nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Lực lượng CSCĐ tham gia lễ ra quân.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu là huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp, thế trận chủ động, liên hoàn trong suốt đợt cao điểm; biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, quyết liệt, trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tất cả cùng xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm vàng để tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ bình yên cho Nhân dân đón Tết, vui xuân.

Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đợt ra quân bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

