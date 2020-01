Huyện miền núi Hà Tĩnh chính thức “phủ kín” công an chính quy về xã

Sáng nay (21/1), Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) công bố quyết định điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại thị trấn Tây Sơn.

Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh trao quyết định điều động cho 3 công an chính quy về công tác tại thị trấn Tây Sơn.

Theo đó, Thượng úy Nguyễn Chí Thắng - cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh; Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Thượng sỹ Nguyễn Thành Luân - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) lần lượt đảm nhận các chức vụ trưởng, phó và công an viên thường trực thị trấn Tây Sơn.

Thượng úy Nguyễn Chí Thắng - tân Trưởng Công an thị trấn Tây Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Hương Sơn là huyện miền núi có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh (23 xã, 2 thị trấn). Với việc bố trí 3 công an chính quy về thị trấn Tây Sơn trong sáng nay, hiện tại, 100% xã, thị trấn ở địa phương này đã “phủ kín” công an chính quy.

Ánh Dương – Thế Tuấn