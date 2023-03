Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh phải nỗ lực cao nhất học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Chiều 7/3, Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả của Công an tỉnh sau chặng đường 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

75 năm qua, cùng với lực lượng CAND cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh không ngừng học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức, tư cách của người công an cách mạng, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công trên mọi mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, triển khai các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, bám sát diễn biến các sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các chuyên án gián điệp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá từ trong và ngoài nước.

Công an Hà Tĩnh đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua phát biểu tại buổi lễ.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, quản lý, giáo dục, cải tạo can phạm nhân được tăng cường. Dấu ấn nổi bật là lực lượng Công an Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, tạo nền tảng để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số...

Đại úy Phạm Duy Triết - Trưởng Công an xã Thạch Đài (Thạch Hà), đại diện thế hệ trẻ Công an Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ghi nhận thành tích, kết quả đạt được, trong 75 năm qua, Công an Hà Tĩnh đã có 12 tập thể, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh ghi nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; có trên 112 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công; hàng nghìn cá nhân được Chủ tịch nước tặng huy chương, bằng khen; nhiều đề tài khoa học được áp dụng rộng rãi, có nhiều điển hình tiên tiến được vinh danh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, sở, ngành thời gian qua.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, trong đó tổ chức thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác.

Thúc đẩy, tạo chuyển biển mạnh mẽ hơn nữa từ “học tập” sang “làm theo” lời Bác, làm cho từng lời dạy của Bác thấm sâu vào đời sống, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thật sự bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh nhà trong 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đặt ra rất nặng nề, điều kiện hàng đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng là phải đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Vậy nên, lực lượng Công an Hà Tĩnh phải đưa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn chặt với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Lấy kết quả thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy làm nội dung để đánh giá, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân; tiếp tục tổ chức các đợt thi đua để mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quan tâm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng và các lực lượng trong khối nội chính, tư pháp để tạo sức mạnh tổng hợp trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh phải luôn “Vì Nhân dân phục vụ”; quan hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ Nhân dân; luôn cương quyết, khôn khéo để xử lý mọi tình huống;

Yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng công an triển khai các nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua đã được trao bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh khen thưởng 75 tập thể, cá nhân thuộc công an cấp xã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. (Trong ảnh: Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho 13 đơn vị công an cấp xã).

Văn Đức