Tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp nắm, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa…

Chiều 23/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các lực lượng quân sự, công an và bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, 3 lực lượng: công an, quân sự và bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh và trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an và bộ đội biên phòng 6 tháng đầu năm 2023.

Các lực lượng thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, đặc biệt là các vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, xây dựng các công trình trái phép.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu, đề nghị cơ quan cấp trên nghiên cứu bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ cũng như vũ khí trang bị.

Phối hợp tổ chức giao nhận quân năm 2023 cho 1.446 tân binh quân sự, công an đảm bảo đúng quy định; tổ chức đón nhận và an táng chu đáo, trọng thể 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Triển khai hiệu quả, chất lượng các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc công an tỉnh: Các lực lượng cần tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác nắm, dự báo báo tình hình, tránh để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Các lực lượng đã phối hợp điều tra, khám phá 185 vụ/ 394 đối tượng phạm tội (đạt tỷ lệ 92%); kích hoạt gần 720.000 tài khoản định danh điện tử (đạt tỷ lệ gần 84%). Tổ chức tuần tra 24/175 lượt cán bộ, chiến sỹ trên tuyến biên giới, đất liền; mở 34 lớp tập huấn với 5.962 lượt cán bộ. Phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đăng tải gần 2.500 tin, bài tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và trên không gian mạng...

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Các lực lượng cần phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thường trực, cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ các ưu khuyết điểm, tồn tại, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, đồng thời thống nhất 6 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện thời gian tới. Trong đó, tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Phối hợp, tham mưu hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, đáp ứng cho nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ của 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử lý kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác dân vận, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phối hợp có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát biên giới, quản lý người nước ngoài, cư trú, tạm trú… Thực hiện hiệu quả vấn đề về an ninh mạng, đấu tranh vô hiệu hoá hoạt động lợi dụng intenet chống phá Đảng, chính quyền, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề phức tạp nhạy cảm để gây rối, kích động....

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục phối hợp, tham mưu tổ chức hoàn thiện công tác chuẩn bị, tiến hành điều động phương tiện, lực lượng đảm bảo phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 diễn ra theo kế hoạch. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp nắm, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa, triển khai các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, chủ động phương án, lực lượng phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó hiệu quả các vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, cháy rừng, bão lũ xẩy ra…

Trọng Sơn – Lê Đức