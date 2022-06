Đội Công an TP Hà Tĩnh vô địch Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh

Sau hơn 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh năm 2022 khép lại với sự lên ngôi vô địch của đội Công an TP Hà Tĩnh.

Chiều 19/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bế mạc Giải Bóng chuyền nam toàn ngành năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến dự và trao thưởng cho các đội bóng đạt giải.

Giải Bóng chuyền Công an Hà Tĩnh năm 2022 thu hút 18 đội bóng với gần 300 VĐV đến từ công an các địa phương; phòng, đơn vị trong toàn ngành tham gia. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, giải lần này được tổ chức bài bản, thu hút đông đủ các đơn vị trong ngành tham gia. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Mặc dù giải diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng cầu thủ các đội bóng đã nhập cuộc thi đấu nhiệt tình, sôi nổi. Từ loạt trận vòng bảng đến các trận bán kết, chung kết luôn diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem. Trong ảnh: Một khoảnh khắc thi đấu tại trận chung kết giải giữa 2 đội Công an TP Hà Tĩnh và Công an Thạch Hà.

Đặc biệt, trận chung kết giải giữa hai đội Công an TP Hà Tĩnh (áo vàng) và Công an huyện Thạch Hà (áo đỏ) diễn ra tại sân Công an tỉnh, đã làm thỏa mãn người hâm mộ.

Cả 3 hiệp đấu luôn diễn ra gay cấn với những pha rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính, hấp dẫn, cuốn hút người xem. Với sự góp mặt của tuyển thủ Việt Nam Từ Thanh Thuận và Chuk Shophea (tuyển quốc gia Campuchia) đã tạo nên những cầu công ghi điểm hiệu quả, giúp đội Công an TP Hà Tĩnh vượt lên giành chiến thắng chung cuộc trước đội Công an Thạch Hà với tỷ số 3-0.

Đông đảo khán giả hâm mộ và cán bộ chiến sỹ trong ngành dành thời gian đến sân cỗ vũ hết mình cho các đội bóng.

Cuối chiều ngày 19/6, ngay sau loạt trận chung kết, BTC đã tiến hành trao cúp vô địch cho đội Công an TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trao thưởng cho đội vô địch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao giải nhì cho đại diện đội Công an Thạch Hà

Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết trao giải ba cho 2 đội Công an Hương Sơn và Phòng CSGT Công an tỉnh.

Ngoài ra, BTC còn trao thưởng cho các VĐV xuất sắc.

Quang Sáng