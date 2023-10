Giải Golf Hội Doanh nghiệp Đức Thọ huy động 1,15 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo

Giải Golf Hội Doanh nghiệp Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp và huy động được số tiền 1,15 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Chắp cánh ước mơ".

Chiều 8/10, Hội Doanh nghiệp huyện Đức Thọ tổ chức Giải Golf Hội Doanh nghiệp Đức Thọ lần thứ I với sự tham gia của 136 golfer...

Giải đấu diễn ra theo thể thức đấu gậy tính điểm net theo handicap ngày (system 36) qua 18 hố golf. Các VĐV được phân vào 3 bảng đấu nam, nữ chung dựa trên handicap đăng ký, giới tính và độ tuổi. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 nhằm tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp trong hội và kêu gọi các doanh nghiệp, golfer ủng hộ, đóng góp hoạt động an sinh xã hội của huyện Đức Thọ.

Sau một buổi thi đấu, BTC đã trao giải "Hole in One" cho golfer Phạm Thanh Phương và trao giải vô địch (Best Gross) cho golfer Nguyễn Quốc Bảo Huy. Ngoài ra, BTC cũng trao 9 giải nhất, nhì, ba và 8 giải kỹ thuật. Trong ảnh: Nhà tài trợ trao giải thưởng Hole in One cho golfer Phạm Thanh Phương.

Thông qua giải golf, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tổng số tiền 1,15 tỷ đồng cho quỹ “Chắp cánh ước mơ” của huyện Đức Thọ để hỗ trợ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Công ty CP Hóa dầu Quân đội (MIPEC) ủng hộ số tiền 100 triệu đồng.

N.L