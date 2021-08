Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh chi trả 630 triệu đồng cho khách hàng gặp rủi ro

Sáng 8/8, các công ty: Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh và Bảo Việt Hà Tĩnh thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm 660 triệu đồng cho gia đình khách hàng không may tử vong.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh và Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh đã thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm 660 triệu đồng cho gia đình khách hàng T.Đ.D

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trên toàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, khách hàng T.Đ.D (xã Trung Lộc - Can Lộc) tham gia sản phẩm An Phát trọn đời của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh với tổng số phí đã đóng trong 2 năm (2020 - 2021) là 30 triệu đồng; tham gia sản phẩm Bảo An gia đình của Bảo Việt Hà Tĩnh.

Ngày 8/7/2021, anh D. không may tử vong do tai nạn lao động. Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh cùng tư vấn viên đã tới động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Ngày 29/7/2021, gia đình khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi về công ty. Tại thời điểm này, hồ sơ đang thiếu kết luận điều tra nên Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh đã hỗ trợ thu thập kết luận điều tra để giải quyết quyền lợi nhanh chóng cho gia đình. Ngày 31/7/2021, công ty đã có thông báo chi trả quyền lợi cho gia đình.

Đến nay, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh và Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả số tiền 660 triệu theo cam kết trong hợp đồng (Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh: 630 triệu, Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh: 30 triệu)

D.C