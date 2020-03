Các đơn vị, cá nhân tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19

Đồng hành cùng chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị, trường học, cá nhân đã tích cực hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu, vật tư y tế.

* Sáng 31/3, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Hà Tĩnh đã trực tiếp trao 5.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 30.000 khẩu trang y tế các loại với tổng trị giá 700 triệu đồng cho huyện Hương Sơn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Viettinbank Chi nhánh Hà Tĩnh trao số vật tư y tế với tổng trị giá 700 triệu đồng cho huyện Hương Sơn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Huyện Hương Sơn hiện có trên 500 người đang ở các khu cách ly tập trung tại Cổng B (xã Sơn Tây), Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo (thị trấn Tây Sơn) và các điểm cách ly tại các xã, thị trấn. Các điểm cách ly tập trung đảm bảo điều kiện về sinh hoạt, y tế; tâm lý các y, bác sỹ, đội ngũ làm công tác phòng dịch và người đang cách ly ổn định, phối hợp cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tiếp nhận nguồn ủng hộ của Viettinbank Chi nhánh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của đơn vị đối với địa phương trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Số vật tư y tế trên sẽ được phân về cho các y, bác sỹ, đội ngũ làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm cách ly tập trung và các địa phương.

Được biết, thực hiện phòng chống dịch Covid-19, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng ở các phòng giao dịch, trụ sở chính vào mỗi tuần; đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn đối với tất cả cán bộ và khách hàng vào giao dịch tại ngân hàng.

* Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Tĩnh đã kêu gọi đoàn viên đóng góp, ủng hộ 65 triệu đồng hỗ trợ các cơ sở y tế cấp huyện trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-9.

Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh trao số tiền 5 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

Theo đó, bệnh viện đa khoa các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và Hương Khê; các trung tâm y tế dự phòng của huyện: Kỳ Anh, Nghi Xuân, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Lộc Hà; Trạm Y tế thị trấn Sơn Tây, mỗi đơn vị được hỗ trợ 5 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Tĩnh cũng đã trao tổng cộng 15 triệu đồng cho ủy ban MTTQ các huyện Thạch Hà, Vũ Quang, Can Lộc để cấp hỗ trợ cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đây sẽ là nguồn kinh phí giúp các đơn vị mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Nguồn ủng hộ sẽ giúp các cơ sở mua trang, thiết bị y tế phục vụ cho công tác chống dịch ở các địa phương.

Cũng trong dịp này, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Tĩnh đã phát động toàn thể cán bộ, đoàn viên, nhân viên quyên góp ủng hộ 82,5 triệu đồng cho đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Số tiền này chuyển về đầu mối Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam để chuyển tiếp sang các cơ quan chức năng tại Trung ương.

* Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền phòng chống dịch Covid-19, các giáo viên Ban nữ công Trường THPT Vũ Quang (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đang cùng nhau may khẩu trang để tặng những khu cách ly tập trung.

Các giáo viên Trường THPT Vũ Quang cùng nhau may khẩu trang tặng các khu cách ly tập trung

Theo dự kiến, các giáo viên sẽ may khoảng 500 chiếc khẩu trang. Để thực hiện công việc đầy ý nghĩa này, các giáo viên của Trường THPT Vũ Quang đã phải mượn lại toàn bộ số máy may của Trung tâm GDTX huyện để làm việc liên tục trong mấy ngày qua. Trung bình mỗi ngày, 100 chiếc khẩu trang sẽ được các giáo viên của trường này cho “ra lò” để đưa đến các khu cách ly tập trung.

Cô Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Vũ Quang cho biết: “Hiện tại, các giáo viên đã may được 300 chiếc. Mục tiêu đến ngày 1/4 sẽ đạt 500 chiếc khẩu trang. Khi đủ số lượng, chúng tôi sẽ mang phát tới các điểm cách ly tập trung trên toàn huyện và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã. Toàn bộ kinh phí mua vật liệu may khẩu trang đều do chị em giáo viên trong trường quyên góp. Hiện đã có thêm nhiều người khách cùng chung tay hỗ trợ thêm”.

*Chị Võ Thị Hà Giang, quê ở huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội vừa ủng hộ 1.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho các khu cách ly tập trung ở quê hương phục vụ cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

1.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn đã được phát tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Nghi Xuân

Cô Nguyễn Thị Lương - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (người trực tiếp đi phát khẩu trang) cho biết, 1.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn đã được chuyển tới các khu cách ly tập trung tại xã Cương Gián, xã Xuân Thành, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã Xuân Hội, thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An và Trường THCS Nguyễn Trãi.

Để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học trực tuyến lâu dài, trong những ngày qua, Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang) đã triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - vượt qua đại dịch” kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các em phương tiện và điều kiện tối thiểu để tiếp tục tham gia học tập trong mùa dịch Covid 19. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên có gần 30 học sinh thiếu phương tiện để học trực tuyến như máy vi tính, điện thoại thông minh, sim, thẻ để thu sóng wifi hoặc mạng 3G, 4G… Sau 3 ngày phát động, đến nay, nhà trường đã nhận được trên 25 triệu đồng từ các giáo viên, tổ chức, cá nhân, cựu học sinh. Ngoài ra, VNPT và Viettel Vũ Quang đồng ý hỗ trợ gần 100 sim thẻ có hỗ trợ truyền dữ liệu mạng 3G, 4G với trị giá gần 15 triệu đồng. Nhà trường đã tổ chức 2 lần trao tặng 22 chiếc điện thoại Vsmart trị giá mỗi chiếc 1 triệu đồng cùng sim thẻ. Xuân Hoàn

