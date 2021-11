Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo tại Thạch Hà

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sáng nay (16/11), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đã đi thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Thạch Hà nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2021. Cùng đi có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt.

Tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và lãnh đạo huyện Thạch Hà đã trực tiếp đến thăm, tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Mậu Hào thuộc diện hộ nghèo ở thôn Đông Tiến. Vợ anh Hào mới mất do bệnh ung thư, một mình anh nuôi ba con nhỏ đang tuổi ăn học...

...và hộ ông Lê Đăng Oanh thuộc diện hộ nghèo ở thôn Trung Nam.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cũng đã trực tiếp trao 3 suất quà tại hội trường UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho đại diện các gia đình: ông Dương Công Tuấn (thôn Xuân Sơn) thuộc diện cận nghèo, bà Nguyễn Thị Tứ (thôn Tân Đình) và ông Nguyễn Văn San (thôn Tân Hương) đều thuộc diện hộ nghèo của xã Lưu Vĩnh Sơn.

Chia sẻ khó khăn với các gia đình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà và địa phương quan tâm, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất để các gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong sáng nay, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và lãnh đạo huyện Thạch Hà đã đến tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ xã Lưu Vĩnh Sơn nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2021.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt cũng đã đến tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Hoành Từ, xã Tân Lâm Hương...

... và thăm hỏi, tặng quà cho 5 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang giảng dạy tại các trường: Mầm non Nam Điền, Mầm non 2 Tân Lâm Hương, Tiểu học 1 Tân Lâm Hương, Mầm non Thạch Đài, THCS Nguyễn Hoành Từ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thúy Quỳnh