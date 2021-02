Giáo viên ở Thạch Hà góp 20 triệu đồng gửi tặng cô trò trường mầm non bị cách ly ở Hải Dương

Tiếp nhận mòn quà từ Hà Tĩnh, dự kiến ngày mai (29 Tết), Phòng GD&ĐT thị xã Kim Bôi (Hải Dương) sẽ trực tiếp đi trao số tiền trên cho cô trò Trường Mầm non Bạch Đằng.

Số tiền 20 triệu đồng được gửi tới Phòng GD&ĐT thị xã Kim Bôi (Hải Dương) để trao cho cô trò Trường Mầm non Bạch Đằng.

Biết thông tin 75 trẻ cùng các cô và phụ huynh Trường Mầm non Bạch Đằng ở thị xã Kim Bôi, tỉnh Hải Dương đang thực hiện cách ly y tế phòng dịch Covid-19 tại trường gần một tuần nay, bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, các thầy cô giáo Phòng GD&ĐT và các trường mầm non ở huyện Thạch Hà đã tự nguyện đóng góp được 20 triệu đồng để trao hỗ trợ.

Món quà nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn mà cô trò Trường Mầm non Bạch Đằng đang gặp phải, nhất là vào dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc.

Các thầy, cô giáo Phòng GD&ĐT và các trường mầm non huyện Thạch Hà mong muốn cô trò, phụ huynh trong khu cách ly Trường Mầm non Bạch Đằng bình an, mạnh khỏe, sớm trở về sum họp với gia đình, người thân.

Khắc Mai