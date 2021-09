Hỗ trợ máy tính và mạng internet cho 2 hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Quỹ Chia sẻ do một nhóm bạn từng học đại học ở Hà Nội lập nên, hiện tập hợp hàng chục thành viên khắp trong và ngoài nước triển khai các hoạt động thiện nguyện. Trong đó, từ năm 2016 đến nay, thông qua Báo Hà Tĩnh, quỹ đã hỗ trợ hàng chục em nhỏ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Mỗi hoàn cảnh không may mắn được đồng hành lâu dài với số tiền hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng; ngoài ra, ở những thời điểm gặp khó khăn đột xuất thì được quỹ tiếp tục quyên góp để hỗ trợ. Thời điểm đầu năm học mới, ngoài việc tặng học bổng cho các em có thành tích học tập, rèn luyện tốt, Quỹ Chia sẻ còn chủ động triển khai chương trình hỗ trợ máy tính giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với Viettel Hà Tĩnh, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Chính phủ phát động, doanh nghiệp đã có các chương trình như: giảm giá thiết bị đầu cuối (máy tính, điện thoại thông minh); tặng sim, hỗ trợ và tặng các gói cước internet cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tối ưu chất lượng sóng 4G trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt các vùng nông thôn để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các em học trực tuyến.