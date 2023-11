Hoàn thành 1.000 căn nhà do Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ trước tháng 12/2023

Sáng 7/11, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở theo chương trình của Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ. Lãnh đạo Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh tới công an 13 huyện, thành phố, thị xã.