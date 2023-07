Hơn 400 triệu đồng từ chương trình “Hành trình về quê hương cách mạng” đến với Hà Tĩnh

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 7/7, đoàn thanh niên các đơn vị: Văn phòng Bộ Công An, Vietnam Airlines, Vietcombank, VNASport và Đoàn Tập Đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Hương Khê, Huyện đoàn Thạch Hà tổ chức chương trình “Hành trình về quê hương cách mạng”. Chương trình thực hiện chuỗi các hoạt động tri ân về địa chỉ đỏ và an sinh xã hội trên địa bàn các huyện Hương Khê, Thạch Hà với tổng nguồn lực trên 400 triệu đồng.