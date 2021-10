Một chủ cơ sở kinh doanh ủng hộ 100 triệu đồng tiếp sức học sinh nghèo Can Lộc đến trường

Ông Nguyễn Thu Hùng - chủ một cơ sở kinh doanh ở xã Sơn Lộc đã tặng 100 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) học đại học hoặc học nghề.

Đại diện UBND huyện Can Lộc chứng kiến lễ tiếp nhận biểu trưng số tiền tài trợ.

Sáng 21/10, đại diện UBND huyện Can Lộc cùng Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện chứng kiến lễ tiếp nhận 100 triệu đồng do ông Nguyễn Thu Hùng - chủ một cơ sở kinh doanh ở xã Sơn Lộc ủng hộ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện học đại học hoặc học nghề. Vì lý do công việc, ông Hùng đã ủy thác số tiền hỗ trợ cho ông Nguyễn Quốc Hiệp - cán bộ Trung tâm Học tập cộng đồng xã Quang Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc).

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, số tiền trên là cơ sở bước đầu để ông và một số cá nhân xúc tiến thành lập quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh nghèo trong thời gian tới. Hiện, sau quá trình vận động, một số mạnh thường quân đã nhận lời tham gia đóng góp để thành lập và duy trì hoạt động quỹ.

Em Trần Đình Nhật (áo cam) được nhận học bổng 18 triệu đồng và 1 chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi học.

Tại buổi tiếp nhận, ban tổ chức cũng đã tiến hành trao suất học bổng đầu tiên từ số tiền hỗ trợ của ông Nguyễn Thu Hùng.

Theo đó, em Trần Đình Nhật ở xã Mỹ Lộc, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh được hỗ trợ 18 triệu đồng và 1 chiếc xe máy cũ trị giá 8 triệu đồng.

Em Nhật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất cách đây không lâu, anh trai đang học đại học tại TP Hồ Chí Minh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nhật trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội nhưng hoàn cảnh khó khăn, em lựa chọn học nghề gần nhà.

Dịp này, Hội Khuyến học - Cựu giáo chức Can Lộc tặng một phần quà động viên em Trần Đình Nhật.

Dự kiến, trong thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Can Lộc nỗ lực vượt khó đến trường.

Dịp đầu năm học này, các tổ chức, đoàn thể ở Can Lộc cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ 4 em học sinh của huyện có hoàn cảnh khó khăn, đạt trên 24 điểm xét tuyển vào đại học với tổng số tiền 420 triệu đồng.

Nguyên Hoàng