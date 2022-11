MS2216: Chồng tai nạn qua đời, vợ và 2 con khuyết tật rơi vào bế tắc

Là hộ nghèo của xã, sau khi chồng gặp tai nạn qua đời, cuộc sống của chị Hà Thị Hiên (SN 1986) cùng 2 người con bị khuyết tật trí tuệ quê ở thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) như rơi vào bế tắc.

Đến thăm ngôi nhà nhỏ của chị Hà Thị Hiên ở xã biển Xuân Yên vào ngày đầu tháng 11, trước mắt chúng tôi là người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc bàn thờ, ánh mắt vô hồn. 2 cậu con trai quẩn quanh mẹ vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Hiên.

Căn nhà cấp 4 đã cũ, chật hẹp chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc tủ lạnh và bộ ghế cũ kỹ. Ngôi nhà vẫn còn bao trùm không khí tang thương bởi chồng chị Hiên vừa qua đời cách đây vài ngày.

Khi được hỏi về hoàn cảnh, chị Hiên bần thần, một lát sau mới bắt đầu nói được vài câu đứt quãng. Sức khỏe vốn đã không được bình thường, nhanh nhẹn như bao người khác, lại thêm nỗi đau mất chồng khiến chị chưa thể bình tâm trở lại.

Chị Hiên cùng anh Nguyễn Đức Cường (SN 1980) kết hôn năm 2008, sinh được 2 người con là Nguyễn Hà Quang Minh (SN 2010) và Nguyễn Gia Bảo (SN 2012). Những tưởng, đây sẽ là động lực để anh chị vượt qua khó khăn nhưng không may, khi lớn lên thì 2 cháu đều bị khuyết tật trí tuệ.

Chồng mất, cuộc sống chị Hiên cùng 2 con thơ những ngày tới đây chưa biết ra sao.

Hơn 14 năm qua, cuộc sống của gia đình anh chị chỉ quẩn quanh mấy sào ruộng, sự hỗ trợ của Nhà nước cho 2 người con khuyết tật (720 nghìn đồng/cháu/tháng) và của anh Cường 540 nghìn đồng/tháng (chế độ khuyết tật). Cuộc sống vô cùng thiếu thốn, nhiều lúc chị Hiên phải chạy vạy khắp nơi để lo cho cái ăn, cái mặc.

“Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Anh Cường bị tàn tật một tay nhiều năm nên mọi việc ruộng đồng tôi đều cáng đáng. Nhiều khi thiếu cái ăn, lại phải nhờ ông bà nội, ngoại, hàng xóm giúp đỡ” - chị Hiên bày tỏ.

Căn nhà chị Hiên chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc tủ lạnh và bộ ghế cũ kỹ.

Những tưởng chừng đó khó khăn đã là quá đủ với vợ chồng chị, thế nhưng, tai họa vẫn chưa dừng lại. Ngày 16/10 vừa qua, anh Cường không may bị ngã khi đi xe đạp. Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An), rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, sau 2 tuần điều trị thì tử vong.

“Khi chuyển sang bệnh viện, bác sỹ kết luận Cường chấn thương sọ não và phải phẫu thuật. Vợ chồng nó đến cái ăn còn chẳng đủ, nói gì tiền điều trị. Anh em họ hàng phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền mổ cho Cường. Lúc đó, chi phí điều trị, thuốc thang mỗi ngày lên đến gần chục triệu đồng. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, tài sản duy nhất là con bò cũng đã bán được 5 triệu đồng để chữa trị cho em" – chị Nguyễn Thị Tâm, chị gái anh Cường bộc bạch.

Chính quyền địa phương, bà con làng xóm đến động viên gia đình chị Hiên.

Sự ra đi của anh Cường là nỗi đau với người thân, gia đình. Thế nhưng trong ánh mắt của 2 đứa trẻ Quang Minh và Gia Bảo dường như không biết rõ chuyện gì xảy ra. Dù năm nay đã học lớp 5 và lớp 6 nhưng do bị khuyết tật trí tuệ khiến 2 cháu không được nhanh nhẹn như bao bạn cùng trang lứa.

Ông Trần Anh Khoa – Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết: “Gia đình chị Hiên thuộc diện hộ nghèo lâu năm ở địa phương. Trước đây, anh Cường bị tàn tật không thể lao động, 2 người con thì bị khuyết tật nên hoàn cảnh rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên quan tâm, động viên gia đình nhưng cũng không được nhiều vì kinh phí hạn hẹp. Anh Cường mất đi, để lại vợ và 2 con nhỏ, địa phương mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Hà Thị Hiên; địa chỉ: thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; ĐT: 0343370903 Hoặc Báo Hà Tĩnh: Địa chỉ: số 223 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung ủng hộ: “Ủng hộ hoàn cảnh MS2216 - Hà Thị Hiên”.

Đức Đồng