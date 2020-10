Nhặt được 1,9 triệu đồng, nam sinh lớp 6 ở Can Lộc mang nộp công an

Nhặt được 1,9 triệu đồng, em Lê Sỹ Cương (học sinh lớp 6A Trường THCS Xuân Diệu, Can Lộc – Hà Tĩnh) đã mang đến trụ sở Công an huyện giao nộp.

Trước đó, trên đường đến trường, khi đi qua thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc (Can Lộc), Cương nhặt được một cục tiền (1,9 triệu đồng) ở bên vệ đường. Ngay sau đó, Cương đã mang số tiền trên giao nộp cho Công an huyện Can Lộc để tìm người đánh rơi.

Được biết, gia đình em Cương có hoàn cảnh khó khăn, bố em bị mù, kinh tế gia đình dựa vào làm ruộng.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại số tiền trên.

Anh Đức