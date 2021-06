Nhiều nhu yếu phẩm hướng tới các lực lượng phòng, chống dịch và công dân cách ly

Những ngày qua, các tổ chức và người dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã chuẩn bị các suất cơm, mang nhu yếu phẩm chia sẻ vất vả với các lực lượng làm nhiệm vụ và công dân tại các khu cách ly, chốt phong tỏa.

* Hơn 5 tấn nông sản sạch đã được bà con nông dân Thạch Hà ủng hộ để gửi đến cho người dân ở các điểm cách ly y tế, chốt phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 của các xã: Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), Việt Tiến (Thạch Hà).

Phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung tay chống dịch Covid – 19, Đoàn thanh niên các cấp ở huyện Thạch Hà đã kêu gọi bà con nhân dân ủng hộ nông sản, các nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19. Các đoàn viên thanh niên đến tận từng hộ dân để quyên góp nông sản.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân, các đội thanh niên tình nguyện ở các xã đã đi đến từng hộ gia đình, tiếp nhận những món quà ý nghĩa. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã Thạch Liên vận chuyển nông sản bà con ủng hộ về nơi tập kết.

Đến nay, hơn 5 tấn nông sản của bà con Thạch Hà đóng góp đã được chuyển đến tiếp tế cho người dân ở các điểm cách ly y tế, phong tỏa tại Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), Việt Tiến (Thạch Hà). Trong ảnh: Huyện đoàn Thạch Hà trao nông sản của bà con đóng góp đến tiếp tế cho người dân ở điểm phong tỏa của xã Thạch Trung

* Hội phụ nữ khối An ninh (Công an Hà Tĩnh) đã tự tay chuẩn bị hơn 200 suất cơm, bánh phục vụ các y, bác sỹ ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và cán bộ, chiến sỹ đang trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Các suất cơm ngon lành, sạch sẽ, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng...

... do chính tay chị em Hội phụ nữ khối An ninh (Công an tỉnh) chế biến.

Các suất ăn được trao tận tay các y, bác sỹ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh)...

...và các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại 27 chốt kiểm soát phòng dịch ở các cửa ngõ ra - vào thành phố Hà Tĩnh.

Nhóm CTV