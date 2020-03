Nông dân Hồng Lĩnh thức đêm may khẩu trang tặng hội viên nghèo

Trước việc khan hiếm khẩu trang và giá của sản phẩm này tăng cao, Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã vận động hội viên tranh thủ thời gian nhàn rỗi vào ban đêm để may tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Tranh thủ thời gian ban đêm, nhiều hội viên nông dân đã nhiệt tình tham gia may khẩu trang. Địa điểm may được tận dụng tại cơ sở may của hội viên Bùi Thị Hường (tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng).

Kinh phí mua vải cũng được một số hội viên tự nguyện đóng góp. Sau thời gian ngắn phát động, các hội viên đã may được gần 500 chiếc khẩu trang vải. Số khẩu trang này sẽ được phát cho hộ nghèo, hội viên khó khăn trên địa bàn. Khẩu trang được may 2 lớp, bằng vải tốt, hợp vệ sinh.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân TX. Hồng Lĩnh cho biết, nhận thấy diễn biến dịch Covid-19 có nhiều phức tạp, trong khi không ít hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn không có khẩu trang nên Hội đã phát động chương trình may khẩu trang tặng hội viên nghèo. Cùng với khẩu trang, chúng tôi cũng tặng thêm xà bông, nước rửa tay khô cho hội viên. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền hội viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng đúng cách, đeo khẩu trang đúng cách; cảnh giác với tin giả, không chia sẻ thông tin không chính xác trên mạng xã hội...

Dương Chiến