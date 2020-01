Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết các đơn vị ở Thạch Hà

Chiều 21/1, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y đến chúc tết các đơn vị trên địa bàn huyện Thạch Hà và động viên, thăm hỏi các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trò chuyện với các cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà.

Đến chúc tết tại Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Các đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị và chung tay với chính quyền địa phương góp phần hoàn thành xuất sắc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà, chúc tết Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Thạch Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp bám nắm địa bàn, luôn chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an toàn giao thông trước, trong và sau tết.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các đơn vị chủ động phân công chế độ trực đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục đồng hành với chính quyền trong thực hiện các chương trình, phong trào của địa phương.

... và chúc tết Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà

Đến thăm và chúc tết tại Bệnh viên Đa khoa huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng: Trong năm vừa qua, bệnh viện đã chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, máy móc hiện đại; đội ngũ y bác sĩ không ngừng học tập, nâng cao trình độ và y đức, góp phần đưa bệnh viện trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, công nhân, viên chức của bệnh viện tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng ân cần thăm hỏi và trao 10 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Lưu Thành