Tặng 25 xe đạp cho học sinh nghèo Can Lộc tại giải bóng đá từ thiện

25 chiếc xe đạp đã được trao tặng cho học sinh nghèo ở Can Lộc (Hà Tĩnh) ngay sau Lễ khai mạc Giải bóng đá từ thiện “Tiếp sức đến trường”.

25 chiếc xe đạp đã được trao cho học sinh nghèo trong Lễ Khai mạc giải đấu

Chiều nay (25/9), Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc phối hợp với Huyện đoàn Can Lộc tổ chức khai mạc giải bóng đá “Tiếp sức đến trường” nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10).

Tham gia giải đấu có 8 đội bóng: Công an huyện Can Lộc; AIA Hà Tĩnh; FC Kết nối (Can Lộc); Công ty Cổ phần xây lắp điện và xây dựng Hồng Lĩnh (Can Lộc); Công ty Cổ phần và xây dựng Bảo Trung (Can Lộc); FC Trà Sơn Đông (Can Lộc); FC Trung tâm (Can Lộc) và FC Hiếu Hoa – Aquahaco (chi nhánh tại Hồng Lĩnh). Các đội được chia làm 2 bảng, đấu vòng tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì của 2 bảng vào chơi trận bán kết.

Những chiếc xe là đóng góp của các đội bóng và các doanh nghiệp nhằm tiếp sức cho các em tới trường

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp trao tặng 25 chiếc xe đạp trị giá 28 triệu đồng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc.

Được biết, trong quá trình tổ chức giải, ban tổ chức sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ tiền và quà để trao tặng cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu sắp tới.

Anh Thư – Minh Đông