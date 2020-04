Thêm nguồn lực hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Trong đại dịch Covid-19, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều đóng góp, hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương thực hiện tốt hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

* Thực hiện phong trào "Tuổi trẻ chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid 19, sáng 14/4, Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã tổ chức trao tặng các vật phẩm y tế tại Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà) và hỗ trợ lực lượng chức năng đo thân nhiệt người tham gia giao thông.

Theo đó, đoàn đã tổ chức trao tặng 400 chiếc khẩu trang, 100 chai nước rửa tay sát khuẩn y tế, 30 bộ đồ bảo hộ chống dịch...

... và hơn 50 tờ pano tuyên truyền phòng chống dịch tại Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Đoàn cũng kết hợp trao tặng khẩu trang y tế và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho bà con ngư dân vùng biển và các hộ tiểu thương tại khu vực Cảng cá Cửa Sót.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Sở NN&PTNT đã phối hợp với Đoàn xã Thạch Hạ, Trạm Y tế xã và lực lượng CSGT đo thân nhiệt cho gần 500 lượt người tham gia giao thông đi qua điểm chốt tại đoạn từ cầu Hộ Độ về TP Hà Tĩnh.

* Công an huyện Hương Sơn cũng vừa trao số tiền 39 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn tiếp nhận số tiền 39 triệu đồng từ Công an huyện Hương Sơn quyên góp ủng hộ.

Đây là số tiền do các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp nhằm góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Ngoài số tiền quyên góp được, lực lượng Công an huyện còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do các đơn vị, tổ chức phát động trong chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19”.

* Chung tay phòng, chống dịch, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (TP Hà Tĩnh) đã ủng hộ các địa phương vật tư y tế và tiền mặt với tổng giá trị hơn 65 triệu đồng.

Đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh trao tăng khẩu trang y tế cho Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên.

Theo đó, Công ty đã trực tiếp trao tặng các địa phương 11.000 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn và 23.500 ngàn đồng.

Được biết, đây là số tiền được trích từ quỹ phúc lợi của Công ty và đóng góp của lãnh đạo, nhân viên đơn vị.