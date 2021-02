Trao 5 nhà “Mái ấm tình thương” cho các hộ nghèo ở Lộc Hà

Hội phụ nữ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho Trung úy Trần Văn Tuyển - Phó trưởng Công an xã Gia Hanh (Can Lộc).