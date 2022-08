Tổ dân phố đầu tiên ở TX Kỳ Anh vui "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Từ đầu năm đến nay, Nhân dân tổ dân phố 2, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã cung cấp cho cơ quan công an 5 nguồn tin báo có giá trị liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 13/8, tổ dân phố 2, phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của thị xã Kỳ Anh. Lãnh đạo Công an tỉnh, thị xã Kỳ Anh cùng dự.

Chương trình văn nghệ do cán bộ và Nhân dân TDP2 biểu diễn.

Tổ dân phố 2 hiện có 416 hộ dân, 1.765 nhân khẩu. Thời gian qua, tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về giữ gìn ANTT, cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tổ dân phố cũng đã phối hợp với Công an phường thường xuyên tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con nêu cao tinh thần cảnh giác.

Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP 2.

phong trào tự quản đảm bảo an ninh trật tự xã hội luôn được TDP2 duy trì và hoạt động có hiệu quả. 7 tháng đầu năm 2022, Nhân dân trên địa bàn TDP 2 đã cung cấp cho công an 5 tin báo quan trọng liên quan đến an ninh trật tự. Ngoài ra, Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tổ chức hòa giải 4 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở không để phức tạp kéo dài.

Lãnh đạo Công an tỉnh...

... và lãnh đạo TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP2.

TDP 2 đã chủ động phân công lực lượng, phối hợp với Công an phường tuần tra, kiểm soát 52 lượt; kiểm tra 25 lượt các cơ sở tạm trú, lưu trú. Nắm chắc tình hình địa bàn, nhắc nhở Nhân dân, các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường; phối hợp với Công an phường tuần tra, kiểm soát 33 lượt đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông...

Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Ban bảo vệ dân phố phường Hưng Trí vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân ông Trần Mạnh Hùng, công dân TDP2, phường Hưng Trí vì đã xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho Nhân dân và cán bộ TDP 2 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Dịp này, UBND phường Hưng Trí trao giấy khen cho 3 tập thể...

... và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Thu Trang