3 hình thức vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu về Việt Nam

Có rất nhiều hình thức giúp bạn vận chuyển (ship) tất cả các loại hàng hóa từ Quảng Châu về Việt Nam. Mỗi hình thức ship hàng sẽ có ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng đơn hàng của bạn.

Vận chuyển hàng Quảng Châu bằng đường bộ

Vị trí địa lý giữa Việt Nam và Quảng Châu rất ngắn và thuận lợi, nên việc vận chuyển hàng Quảng Châu về nước bằng đường bộ là một trong những hình thức được nhiều người lựa chọn. Thông thường, hình thức vận chuyển bằng đường bộ sẽ đi theo đường tiểu ngạch.

Vận chuyển bằng đường bộ an toàn, nhanh chóng nhất

Phương tiện để có thể vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu về Việt Nam chủ yếu bằng xe tải, xe container hoặc xe khách. Có một số đơn vị xe khách hỗ trợ ship hàng bằng cách ký gửi từ Quảng Châu về Việt Nam.

Ưu điểm:

- Thời gian nhận hàng nhanh. Dao động từ 2-10 ngày làm việc, tùy vào đơn vị mà bạn hợp tác.

- Có thể gửi được đa dạng các mặt hàng, không bị giới hạn bởi tính chất hàng hóa, số lượng hay kích thước.

- Đường bộ rất an toàn, nên hàng hóa về nước sẽ đảm bảo không bị hư hỏng hay mất mát.

- Chi phí vận chuyển hàng Quảng Châu bằng đường bộ rất rẻ.

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, song hình thức vận chuyển này vẫn tồn tại hạn chế đó chính là: Hàng được vận chuyển từ Quảng Châu về Việt Nam dễ bị tắc biên, kẹt biên. Ở một số trường hợp hoặc thời điểm hàng sẽ kẹt biên lâu ngày, có thể sẽ mất 1-2 tháng hàng mới về Việt Nam.

Vì vận chuyển bằng đường tiểu ngạch nên hàng hóa có thể được kiểm tra bất chợt, trường hợp hàng không đảm bảo thì dễ bị thu giữ ở bộ phận hải quan hay trong quá trình vận chuyển.

Vận chuyển hàng Quảng Châu bằng đường biển

Hình thức vận chuyển thứ hai mà nhiều người sử dụng đó là đường biển. Đây là một trong những cách thức dành cho những người kinh doanh, chuyên nhập hàng từ Quảng Châu về Việt Nam về bán.

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cần phải đảm bảo đủ số lượng hàng hóa, vận chuyển càng lớn thì chi phí bỏ ra càng thấp. Hiện tại, ở thị trường Quảng Châu chỉ hỗ trợ cho những khách hàng vận chuyển hàng từ Quảng Châu về TP Hồ Chí Minh, còn về Hà Nội hay các khu vực miền Bắc vẫn chưa được hỗ trợ.

Hình thức vận chuyển bằng đường bộ thường chi phí thấp

Ưu điểm khi sử dụng đường bộ để vận chuyển hàng Quảng Châu:

- Chi phí vận chuyển thấp nhất trong tất cả các hình thức vận chuyển.

- Hàng hóa được di chuyển một tuyến đường từ Quảng Châu về Việt Nam nên hạn chế tình trạng bị vỡ, thất lạc hoặc hư hỏng.

- Đối với những khách kinh doanh hàng Quảng Châu thì đây là hình thức vận chuyển hợp lý giá rẻ nhất.

Lưu ý rằng, nếu muốn vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu về Việt Nam thông qua đường biển bạn cần phải đáp ứng đủ số lượng hàng hóa. Đối với một số mặt hàng như chất lỏng, hay một số mặt hàng khác sẽ bị từ chối do đơn hàng không đảm bảo.

Vận chuyển hàng Quảng Châu bằng đường hàng không

Hình thức vận chuyển hàng hóa từ Quảng Châu về Việt Nam cuối cùng là qua đường hàng không. Đây là cách vận chuyển nhanh nhất, giúp bạn có thể chuyển các giấy tờ, tài liệu, chứng từ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Việt Nam.

Ưu điểm khi sử dụng đường hàng không để vận chuyển hàng hóa:

- Tốc độ hàng hóa nhận nhanh ở Việt Nam là một trong những ưu điểm lớn nhất của hình thức vận chuyển bằng đường hàng không.

- Các thủ tục, giấy tờ vô cùng đơn giản, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng.

- Nhận hàng tại Việt Nam an toàn đảm bảo đúng chất lượng, đủ số lượng, không hư hỏng hay thất lạc.

Đây là một trong những hình thức chuyển phát nhanh hàng hóa, do vậy chi phí vận chuyển cực kỳ cao, cao hơn rất nhiều so với đường bộ hay đường biển. Do vậy, đây không phải là hình thức vận chuyển phù hợp cho những ai kinh doanh hay mua các loại quần áo, hàng thời trang, hàng nặng từ Quảng Châu về Việt Nam. Nó chỉ phù hợp đối với những đơn hàng nhẹ, hàng hóa cần gấp.

Đường hàng không tốc độ vận chuyển nhanh

Nhìn chung, có rất nhiều cách giúp bạn có thể vận chuyển hay nhập hàng Quảng Châu về Việt Nam an toàn, nhanh chóng với cước phí hợp lý nhất. Tuy nhiên, mỗi đơn hàng của bạn sẽ có cách vận chuyển phù hợp. Điều này sẽ phụ thuộc vào sự tư vấn của đơn vị vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.

Khi bạn hợp tác với bất kỳ đơn vị vận chuyển nào, họ cũng sẽ là người tư vấn các hình thức vận chuyển giúp cho đơn hàng của bạn được về nước an toàn, tiết kiệm nhất.

