Vui xuân trọn vẹn với hàm răng mới sau 10 năm khổ vì mất răng

Từng rất tự ti khi giao tiếp, gặp gỡ bạn bè, cô Tô Thị Hải (66 tuổi, Hà Nội) đã quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi để trồng răng Implant. Với cô, đó là quyết định đúng đắn để tìm lại nụ cười, vui xuân trọn vẹn bên gia đình.

Nhiều lần làm răng không thành

Đi sâu vào con ngõ nhỏ trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) là ngôi nhà của cô Tô Thị Hải (SN 1956). Người phụ nữ gầy nheo, chỉ vỏn vẹn 45 kg sinh sống cùng với con trai khi chồng qua đời. Nói về tình trạng răng trước đây của mình, cô Hải cho biết: “Trước đây răng của tôi cứ hay bị sâu, sau đó tôi cũng đi chữa trị, diệt tủy, làm răng sứ, nhưng sau một thời gian các răng dần vỡ ra. Cũng có nhiều răng bị khuyết, tôi được tư vấn làm cầu răng, nhưng cũng được một vài tháng thì bị lung lay và hỏng hết”.

Tình trạng mất răng khiến cho cô Hải đau đớn, khó khăn trong việc ăn nhai và thiếu tự tin khi giao tiếp

Khuôn mặt cô Hải không giấu được những ám ảnh sau một thời gian dài điều trị răng bất thành, cô cho biết từ năm 2020 đã bắt đầu có ý định tiếp tục điều trị lại toàn diện hàm răng của mình. Tuy nhiên, nhiều biến cố ập đến, chồng cô bị tai nạn giao thông và qua đời sau đó, dịch COVID-19 làm đảo lộn cuộc sống, cô buộc phải tạm gác lại kế hoạch điều trị của mình.

Xuyên suốt quãng thời gian dài, cô Tô Thị Hải phải một mình chống chọi với nỗi đau răng dai dẳng. Cô Hải kể: “Thời điểm các răng bắt đầu hỏng tôi rất đau, rất sợ và phải dùng thuốc giảm đau liên tục”. Vấn đề răng miệng cũng khiến cho cô Hải gặp khó khăn trong việc ăn uống. “Trong một bữa ăn có những thứ tôi rất thích ăn mà không ăn được, người nó rất bực bội, khó chịu, nhiều lúc bị ức chế vì mình không ăn được. Cũng do không ăn được nên tôi bị xuống cân, từ 53 kg chỉ còn 45 kg, bình thường vốn đã ăn ít, nay bị thế này tôi gần như không ăn được gì”, cô Hải tâm sự.

Không chỉ là vấn đề ăn uống, cô Tô Thị Hải còn rất ái ngại trong những lần gặp gỡ bạn bè. Không ít lần được rủ đi gặp gỡ, giao lưu nhưng cô đều tìm lý do để từ chối. Một quãng thời gian dài phải đối diện với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, cô Hải gần như thu mình lại, sống khép kín hơn.

Trao niềm tin đúng chỗ

Chứng kiến mẹ suy sụp nhiều ngày do vấn đề răng miệng dẫn tới sức khỏe, cân nặng ngày càng sa sút, chị Vân (con gái của cô Tô Thị Hải) đã liên tục động viên để mẹ mình điều trị lại toàn diện hàm răng của mình. “Thấy mẹ đau và gầy đi nhiều mình cũng rất sốt ruột, sau khi cùng anh trai tìm hiểu về các địa chỉ trồng răng Implant uy tín tại Hà Nội, chúng tôi động viên mẹ đi làm răng dù biết mẹ rất sợ đau”, chị Vân nói.

Vượt qua nỗi sợ, cô Hải quyết tâm “tìm lại nụ cười” của chính mình

Bác sĩ Phạm Hùng Sơn tại Nha khoa Lạc Việt Intech nhận định: “Tình trạng mất răng toàn hàm của cô Hải là hậu quả của việc làm răng sứ sai cách, kèm theo đó là việc điều trị tủy không được tốt”. Trước tình trạng này, cô Tô Thị Hải đã được bác sĩ chỉ định trồng răng Implant toàn hàm công nghệ All on 4 hàm trên và hàm dưới, áp dụng công nghệ Safe-tech để phục hình lại toàn bộ hàm răng đã mất. Bạn có thể tham khảo chi tiết về công nghệ Implant All on 4 tại đây.

Sau một thời gian ngắn điều trị, dù chưa đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, nhưng cô Tô Thị Hải đã trở nên tự tin, vui vẻ hơn, cô cho biết bản thân đã tăng 3 kg trong hành trình “tìm lại nụ cười” của mình. Cô Hải cởi mở: “Ban đầu nghe thấy nhổ hết răng để làm thì rất sợ, thực sự cô mất ngủ 2 ngày vì lo. Nhưng khi đến đây được bác sĩ động viên, tư vấn, cô thấy làm rất nhanh chóng, nhẹ nhàng, không đau như cô tượng tượng”.

Sau một thời gian ngắn, cô Tô Thị Hải đã trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, thoải mái ăn nhai hằng ngày

Hiện nay, bằng việc ứng dụng công nghệ Safe-tech hiện đại khi trồng răng Implant, những người mất răng hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng ăn nhai bền vững, sở hữu hàm răng thẩm mỹ, an toàn, không đau. Bên cạnh đó, tuổi thọ răng kéo dài từ 20 năm đến vĩnh viễn sẽ giúp cho những người mất răng như cô Hải được sống vui, sống khỏe, tự tin trong việc ăn nhai và giao tiếp hằng ngày.

“Xuân năm nay với cô là trọn vẹn, cô chỉ mong được sống hạnh phúc, ăn ngon cùng gia đình, con cháu, thoải mái giao lưu với bạn bè. Sau nhiều lần điều trị răng không thành thì giờ cô cũng đã trao niềm tin đúng chỗ, cô khuyên những người có tình trạng giống cô nên trồng răng Implant tại các cơ sở uy tín và nên điều trị càng sớm càng tốt”, cô Hải chia sẻ.

