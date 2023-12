Công ty tổ chức tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm uy tín - Dulichviet24h.vn

Một Ngũ Hành Sơn huyền bí, nơi các tảng đá hiên ngang như những tượng thần, Bà Nà lãng mạn với khung cảnh bềnh bồng của đồng cỏ và hoa, Hội An lịch lãm và quyến rũ với phố cổ đèn lồng lung linh... Miền Trung luôn thu hút du khách bằng những đặc trưng độc đáo.

Với Tour du lịch Đà Nẵng của Dulichviet24h.vn, chúng tôi mời du khách đồng hành khám phá những vùng đất tuyệt vời nhất miền Trung, mang đến trải nghiệm độc đáo từ văn hóa, con người và cuộc sống nơi đây.

Lý do nên chọn Tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm

Du lịch Đà Nẵng - Hội An trở nên hấp dẫn hơn khi bạn thiết lập một lịch trình chi tiết, giúp bạn khám phá đầy đủ vẻ đẹp của những vùng đất này. Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng không khí thơ mộng với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, và những điểm check-in độc đáo. Bên cạnh đó, nền văn hóa ẩm thực đa dạng và những lễ hội đặc sắc sẽ làm cho chuyến đi của bạn trở nên khó quên.

Lên lịch trình 4 ngày 3 đêm Đà Nẵng - Hội An, một sự chọn lựa khôn ngoan của nhiều du khách, vì khoảng thời gian này đủ để bạn khám phá toàn bộ những điểm du lịch nổi tiếng ở cả hai địa phương. Trong suốt 4 ngày tham quan Hội An và Đà Nẵng, bạn sẽ có đủ thời gian để trải nghiệm mọi điều một cách thoải mái, không bị hối hả như những chuyến đi ngắn hạn.

Đồng thời, các tour du lịch Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm hiện nay rất đa dạng, mang lại nhiều sự linh hoạt cho du khách. Bạn có thể chọn tour để được hướng dẫn chi tiết, đồng thời phù hợp với nhóm điều này là lựa chọn lý tưởng.

Hành trình tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm chi tiết

Ngày 1: Khám phá biển An Bàng và VinWonders Nam Hội An

Nếu bạn đến từ các khu vực khác, lựa chọn tốt là đặt lịch trình để đáp xuống sân bay Đà Nẵng khoảng 11h30. Sau khi hạ cánh, hãy di chuyển bằng taxi đến khách sạn ở Hội An để thực hiện thủ tục check-in.

13h30: Trải nghiệm ẩm thực tại quán cơm gà Bà Nga – một địa điểm ẩm thực nổi tiếng tại Hội An và là địa điểm không thể bỏ qua trong dịp du lịch đến Đà Nẵng - Hội An của bạn.

14:30: Hành trình tiếp theo đưa bạn đến bãi biển An Bàng. Nếu thời tiết quá nắng, bạn có thể thưởng thức đồ uống mát mẻ bên bờ biển trước khi tận hưởng khoảnh khắc check-in tại đây.

15h30: Chuyển đến VinWonders Nam Hội An – công viên giải trí lớn nhất ở Đà Nẵng và Hội An. Tại đây, bạn sẽ khám phá muôn vàn trò chơi hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội để gia đình, bạn bè gắn kết và tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ. VinWonders Nam Hội An chắc chắn là điểm đầu tiên không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm của bạn.

VinWonders Nam Hội An

Ngày 2: Hội An – Cù Lao Chàm – Sông Hàn Đà Nẵng

7h30: Bắt đầu một ngày mới với việc thức dậy và thưởng thức bữa sáng tại khách sạn. Đặc biệt, hãy tranh thủ đến trung tâm phố cổ để check-in trước khi trời trở nên quá nắng. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ngon như Bánh mì Madam Khánh, sữa ngô... Chọn khách sạn gần phố cổ Hội An để tiết kiệm thời gian.

8h00: Khám phá Cù Lao Chàm và tham gia hoạt động ngắm lặn san hô. Đây là một trải nghiệm thú vị mà du khách không nên bỏ lỡ khi thăm Đà Nẵng và Hội An trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Dạo quanh khu bảo tồn Biển, thăm Giếng cổ Champa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tại Chùa Hải Tạng.

12h00: Quay về nhà hàng tại khách sạn để thưởng thức bữa trưa và nghỉ ngơi.

13h00: Khám phá Bãi Ông và Bãi Chồng để trải nghiệm du lịch biển, sau đó trở về Đà Nẵng khoảng 15h00.

16h00: Thăm bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng. Hai điểm đến này gần trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển, đồng thời mang đến những khung cảnh tuyệt vời cho việc chụp ảnh check-in.

18h00: Trở về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn tối. Sau đó, bạn có thể thoải mái khám phá những điểm ẩm thực độc đáo tại khu vực lân cận vào buổi tối.

Cù Lao Chàm

Ngày thứ 3: Bà Nà Hills – tắm biển Mỹ Khê – chợ đêm Helio

7h00: Bắt đầu một ngày mới với việc thức dậy và thưởng thức bữa sáng tại khách sạn.

8h30: Khám phá Bà Nà Hills, điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Đà Nẵng - Hội An của bạn. Đến lúc 10h00, khi bạn đặt chân đến đây, hãy tận hưởng không gian thú vị và ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây. Đừng quên mang theo ô và kem chống nắng để thoải mái khám phá.

12h00: Dùng bữa trưa tại nhà hàng trên đỉnh Bà Nà Hills. Sau đó, bạn có thể tiếp tục khám phá các khu trưng bày và ghé làng Pháp để tận hưởng không khí độc đáo.

17h00: Quay về Đà Nẵng và tiếp tục hành trình đến bãi biển Mỹ Khê. Tận hưởng thời gian tuyệt vời trên bờ biển, tham gia các hoạt động thú vị.

19h30: Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng hải sản gần bãi biển Mỹ Khê. Khám phá những món biển ngon như tôm, cua, ghẹ, hay các món gỏi độc đáo.

21h00: Khám phá Chợ đêm Helio để trải nghiệm không khí sôi động và mua sắm đặc sản độc đáo. Sau đó, trở về khách sạn lúc 22h để nghỉ ngơi.

Bà Nà Hills

Ngày thứ 4: Ngắm bình minh - ăn uống - chợ Hàn - chuẩn bị ra về

5h00: Để tận hưởng lễ bình minh tuyệt vời và chụp những bức hình check-in đẹp, hãy thức dậy sớm và tranh thủ di chuyển đến bãi biển để tận hưởng không khí tươi mới. Sau đó, quay về khách sạn để tận hưởng bữa sáng, tắm biển, và thay đồ.

8h30: Xuất phát đến chợ Hàn, nơi bạn có thể mua nhiều món quà kỷ niệm để mang về. Chợ Hàn đa dạng với nhiều sản phẩm độc đáo và đặc trưng của Đà Nẵng.

12h00: Thực hiện thủ tục trả phòng khách sạn và di chuyển đến sân bay Đà Nẵng, đánh dấu kết thúc chuyến hành trình check-in Đà Nẵng – Hội An 4 ngày 3 đêm của bạn.

Bình minh trên Đà Nẵng

Chuyến du lịch Đà Nẵng – Hội An mang đến vô số trải nghiệm thú vị, phải không? Đừng để thời gian trôi qua mà không bắt đầu hành trình hè đáng nhớ của bạn. Hãy khám phá mọi đỉnh cao, mọi vị trí độc đáo với tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm cùng chúng tôi. Liên hệ ngay để nhận những ưu đãi đặc biệt dành cho chuyến đi của bạn!

