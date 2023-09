Đánh giá siêu phẩm iPhone 15 series mới nhất tại Hoàng Hà Mobile

Sự ra đời của iPhone 15 series làm khuynh đảo thị trường hiện nay. Cùng đánh giá siêu phẩm iPhone 15 series mới nhất tại Hoàng Hà Mobile. Chắc chắn bạn sẽ khám phá được những điều mới mẻ đấy!

Siêu phẩm iPhone 15 series ra mắt thị trường với những dòng nào?

iPhone 15 series chính thức ra mắt thị trường với nhiều điểm cải tiến mạnh mẽ vượt bậc. Series iPhone 15 gồm có 4 phiên bản khác nhau trong đó có 2 phiên bản thường và 2 phiên bản Pro. Cụ thể:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max.

Hai phiên bản thường iPhone 15 và 15 Plus có cấu hình thấp hơn so với hai phiên bản Pro. Đồng thời có sự khác biệt về mặt thiết kế cũng như tính năng camera. Hai dòng điện thoại iPhone 15 và 15 Plus có màu sắc khác biệt hơn so với Pro và Pro Max.

Đối với iPhone 15 và 15 Plus người dùng có 5 tùy chọn với các màu hồng, đen, xanh lá, xanh dương, vàng. Còn đối với iPhone 15 Pro và Pro Max bạn có 4 tùy chọn với titan tự nhiên, titan trắng, titan đen và titan xanh.

Điểm nổi bật của iPhone 15 series

Điện thoại iPhone 15 và 15 Plus sở hữu nhiều điểm tương đồng về cấu hình tuy nhiên cũng có sự khác biệt tạo nên dấu ấn riêng của mỗi siêu phẩm. Cùng theo dõi những điểm nổi bật của series ngay dưới đây:

Đánh giá về kích thước, công nghệ màn hình

Kích thước của iPhone 15 series không có quá nhiều sự khác biệt nếu so sánh với thế hệ iPhone 14. Viền màn hình được nâng cấp đảm bảo mỏng hơn và mang đến không gian hiển thị rộng lớn hơn. Phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Pro sở hữu kích thước màn hình 6.1 inch trong khi đó iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có màn hình lên đến 6.7 inch.

Bốn phiên bản iPhone 15 series đều được trang bị công nghệ màn hình Super Retina XDR. Do đó đảm bảo các siêu phẩm hiển thị màu sắc chân thực và sống động nhất. Cùng với là tần số quét của hai phiên bản Pro là 120Hz còn phiên bản thường sẽ hoạt động với tần số 60Hz.

Đánh giá cấu hình máy và pin

Cấu hình máy chipset có sự khác nhau rõ ràng ở phiên bản thường và pro. iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic và sau đó được cải tiến. Còn ở phiên bản iPhone 15 Pro và Pro Max được trang bị chip mới nhất chính là A17 Pro. Thế nhưng hai chipset đều đảm bảo mang lại khả năng xử lý tác vụ mạnh mẽ với tốc độ vượt trội. Đồng thời cũng giúp tiết kiệm năng lượng một cách tối ưu nhất cho máy.

Dung lượng bộ nhớ từ 128GB chuẩn đến cao nhất là 512GB trên 2 phiên bản thường. Và trên iPhone 15 phiên bản Pro sẽ có bộ nhớ lưu trữ tối đa lên đến 1TB. iPhone 15 series nhờ chip mới cũng như hệ điều hành tối ưu đã mang lại thời gian sử dụng lâu cho siêu phẩm. Sạc nhanh cũng được tích hợp với công suất 20W bổ sung 50% trong vòng 30 phút.

Camera siêu nét cùng công nghệ chụp ấn tượng

Bốn phiên bản trong iPhone 15 series đều được hãng trang bị camera ẩn trong Dynamic Island. Thiết kế camera sau trong hai phiên bản thường có sự nâng cấp vượt bậc. iPhone 15 và 15 Plus sở hữu ống kính được nâng cấp lên độ phân giải đến 48MP.

Hai phiên bản thường sở hữu cụm camera kép đặt chéo và phiên bản Pro tích hợp 3 cụm camera. Hãng cũng đồng thời tích hợp công nghệ chụp thông minh: chế độ ban đêm, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion.

Có nên sở hữu iPhone 15 series tại Hoàng Hà Mobile không?

Hoàng Hà Mobile chắc chắn là gợi ý hoàn hảo nếu bạn có nhu cầu sở hữu iPhone 15 series. Đến đây bạn có thể lựa chọn đa dạng các dòng iPhone 15 khác nhau với mức giá phải chăng. Cùng với đó đơn vị cam kết các sản phẩm đều là hàng chính hãng khiến khách hàng tin tưởng. Quá trình bảo hành cũng được tiến hành chuyên nghiệp theo quy định từ hãng sản xuất.

Đặc biệt hơn tại đây còn thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cực hấp dẫn cho mọi khách hàng. Nếu quan tâm về iPhone nói riêng và các sản phẩm công nghệ khác bạn có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

