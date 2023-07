iPhone 15 Plus có dung lượng pin tăng so với bản tiền nhiệm?

Theo nhiều dự đoán, dung lượng pin iPhone 15 Plus sẽ tăng hơn so với phiên bản iPhone 14 Plus. Vậy nguyên nhân là gì, tham khảo bài viết được tổng hợp bởi newphone15.com để có thêm thông tin nhé!

Tại sao iPhone 15 Plus có dung lượng pin tăng so với phiên bản tiền nhiệm? - Tổng hợp từ newphone15.com

Thông tin từ các trang tin tức công nghệ cho biết: iPhone 15 Plus sẽ có mức dung lượng pin là 4532 mAh, còn theo dữ liệu lịch sử thì phiên bản iPhone 14 Plus có dung lượng pin là 4325 mAh. Như vậy, dung lượng pin của iPhone 15 Plus được nhà sản xuất Apple nâng cấp so với iPhone 14 Plus.

Dựa theo thông tin được đăng tải trên các trang tin về công nghệ như Gadgetsnow, Specificationsplus, smartprix.com (cập nhật ngày 15/04/2022) cho rằng iPhone 15 Plus sẽ có dung lượng pin là 4532 mAh. Thông tin về dung lượng pin cũng được trang pricenall.com (đăng tải ngày 10/04/2022) đưa ra dự đoán tương tự là 4532 mAh.

Các trang tin này cho biết lý do cho Apple việc tăng dung lượng pin của iPhone 15 Plus nhằm đáp ứng kỳ vọng cũng như nhu cầu sử dụng của người dùng.

Cũng theo thông tin được TrendForce và Xavier Naxa (đăng tải ngày 19/03/2023) thì nhà Apple sẽ giữ nguyên chip A16 cho phiên bản iPhone 15 Plus. Đồng thời trang DigiTimes cũng khẳng định iPhone 15 Plus sẽ sử dụng chip A16 công nghệ 4 nm của TSMC. Trang bị này góp phần giúp chiếc điện thoại có thể tiết kiệm hơn 20% pin so với iPhone 14 Pro cũng có chip A16 tương tự. Qua đó giúp thời gian sử dụng điện thoại của người dùng được tăng lên đáng kể.

Như vậy, câu hỏi iPhone 15 Plus pin bao nhiêu đã được giải đáp, đồng thời dựa theo lý do trên thì việc nhà sản xuất Apple sẽ tập trung vào việc nâng cao dung lượng pin cho siêu phẩm lần iPhone 15 Plus là khá cao. Có lẽ nhà Táo mong muốn mang đến thời gian sử dụng và trải nghiệm của người dùng được tối ưu nhất.

iPhone 15 Plus dung lượng pin là 4532 mAh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng

