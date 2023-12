Những ưu điểm khiến ống luồn dây điện trơn EMT thu hút các kỹ sư cơ điện sử dụng cho công trình

Ống luồn dây điện G.I là một trong những vật tư quan trọng trong hệ thống điện, có chức năng bảo vệ dây dẫn điện khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như bị va đập, rò rỉ điện, ngăn ngừa cháy nổ và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Ống thép luồn dây điện có nhiều loại khác nhau, trong đó ống luồn dây điện G.I trơn EMT (Electrical Metallic Tubing) là loại được sử dụng phổ biến nhất trong các công trình điện dân dụng và công nghiệp, là loại có bề mặt trơn nhẵn, không ren răng và có thành ống mỏng.

Đặc điểm của ống thép luồn dây điện trơn EMT

Ống được làm từ vật liệu thép mạ kẽm hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có độ dày từ 1.07mm đến 2.00mm và có kích thước từ 1/2 inch đến 4 inch. Khi lắp đặt xây dựng trong môi trường ẩm ướt hay gần biển, thì bắt buộc phải sử dụng ống EMT được mạ kẽm nhúng nóng bên trong lẫn ngoài, để bảo vệ chống bị ăn mòn ống.

Ngoài ra, ống được liên kết với nhau thông qua các phụ kiện ống luồn dây điện G.I như khớp nối, đầu nối, co ống 90°, hộp nối, co đúc,... Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của Underwriters Laboratory - US (UL 797) và tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ American National Standards Institute (ANSI C80.3).

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi

Ưu điểm của ống thép luồn dây điện EMT

Ống G.I trơn EMT có nhiều ưu điểm vượt trội nổi bật so với các loại ống luồn dây điện khác, bao gồm:

An toàn: Ống được làm từ thép, nên có độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt, giúp bảo vệ dây dẫn điện khỏi các tác động cơ học như va đập, rung động,... và giúp ngăn rò rỉ điện giữa các dây dẫn

Độ bền: Ống được mạ kẽm bên ngoài, giúp bảo vệ chống bị ăn mòn, kéo dài độ bền tuổi thọ của ống lên đến 50 năm.

Chống nhiễu điện từ: Ống có khả năng chống nhiễu điện từ đến 95%, giúp hạn chế ảnh hưởng của sóng điện từ đến các thiết bị điện.

Dễ thi công: Ống có trọng lượng nhẹ, dễ dàng uốn cong và lắp đặt, giúp việc thi công hệ thống điện trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn.

Chống cháy nổ: Ống có khả năng chịu nhiệt cao hơn 1.000°C, giúp bảo vệ dây điện không bị cháy lan sang các thiết bị dây dẫn điện khác, trong trường hợp không may có hỏa hoạn xảy ra.

Chống ăn mòn, oxy hóa: Thép mạ kẽm hay thép mạ kẽm nhúng nóng đều có khả năng chống ăn mòn, oxy hóa cao, giúp ống có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài.

Ứng dụng của ống thép luồn dây điện trơn EMT

Ống luồn dây điện G.I (loại trơn EMT) được ứng dụng rộng rãi trong các công trình điện dân dụng và công nghiệp, bao gồm:

Lắp đặt đường dây điện âm tường, âm sàn: Ống được sử dụng để luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi trên trần, giúp hệ thống điện được gọn gàng, thẩm mỹ và an toàn hơn.

Lắp đặt đường dây điện trong các nhà máy, xưởng sản xuất: Ống được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp cơ khí, giúp bảo vệ dây dẫn điện khỏi các tác động từ môi trường sản xuất, ngăn ngừa cháy nổ và đảm bảo an toàn cho người lao động.

Khi lựa chọn và sử dụng ống EMT, cần lưu ý những yếu tố sau:

Đường kính: Đường kính ống cần phù hợp với kích thước của dây dẫn điện để đảm bảo dây dẫn điện được luồn vào ống một cách dễ dàng và chắc chắn.

Độ dày: Độ dày ống càng lớn thì càng chắc chắn, chịu lực tốt hơn.

Loại vật liệu: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chống ăn mòn, oxy hóa tốt hơn so với ống thép mạ kẽm.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng ống để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện Cát Vạn Lợi

Ngoài ống EMT, công ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi còn cung cấp các sản phẩm chủ lực được nhiều kỹ sư cơ điện tin dùng như: ống luồn dây điện G.I ren IMC, ống ruột gà lõi thép, máng cáp dạng lưới, thanh chống đa năng Unistrut, cọc tiếp địa, kim thu sét... và các loại phụ kiện đạt chuẩn quốc tế. Các sản phẩm thi công hệ thống cơ điện mang thương hiệu Cát Vạn Lợi đều được kiểm định tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert), thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp giấy chứng nhận, nên đảm bảo các sản phẩm cung cấp cho thị trường đều đạt chuẩn và đủ điều kiện lắp đặt và sử dụng tại các công trình, giúp quá trình nghiệm thu dễ dàng.

Công Ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi

Văn phòng: Số 47, đường số 12, khu dân cư Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM

Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: (028) 2253 3939

Chăm sóc khách hàng: 1900-5555-49

Website: https://www.catvanloi.com/

Email: baogia@catvanloi.com

P.V