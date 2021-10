Top 5 ưu điểm nổi bật Mazda 3 2021 được người dùng đánh giá cao

Sự trẻ trung, thanh lịch, tinh tế và có những màn lột xác ngoạn mục khiến Mazda 3 2021 thu hút được rất nhiều khách hàng quan tâm.

Vậy dòng xe này có những ưu điểm gì nổi bật mà được nhiều người đánh giá cao như vậy? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về hãng xe này nhé.

Động cơ mạnh mẽ trên Mazda 3

Mazda 3 có khả năng sản sinh một lượng công suất lên đến 153 mã lực, 6 cấp hộp số tự động. Điểm đặc biệt ở đây khiến nhiều người đánh giá cao đó là hệ dẫn động 4 bánh i-Activ AWD giúp xe vận hành trơn tru, linh hoạt hơn trên mọi cung đường.

Không chỉ vậy, chiếc xe này còn có thêm hệ thống hỗ trợ để kiểm soát phần gia tốc, khi đi vào những khúc cua nó có thể nâng cao sự an toàn, giúp xe của bạn luôn ổn định dù trong bất kỳ tình huống nào.

Nếu so sánh với những dòng xe khác trên thị trường, Mazda 3 2021 hoàn toàn có thể ghi nhiều điểm cộng hơn và đánh bật mọi đối thủ khác.

Ưu điểm nổi bật Mazda 3 2021

Thiết kế sang trọng

Một điểm khiến các dân chơi xe mê mẩn dòng xe Mazda 3 đó là thiết kế sang trọng và đẳng cấp của nó. Đây là chiếc xe lọt top xe có thiết kế đẹp nhất được công nhận vào năm 2020.

Điều này cũng đồng nghĩa với sự thật rằng, chiếc xe này có xu hướng thiết kế theo cách tối giản nhưng lại không hề thiếu đi vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Vừa cổ điển, vừa hiện đại đan xen tạo nên một nét cuốn hút cực lạ và mới mẻ đối với khách hàng. Chính bởi thế, nhờ có ngoại hình mà rất nhiều người đã bị yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tiếp xúc với dòng xe thời thượng này.

Nội thất tiện nghi

Nếu như bề ngoài của chiếc xe khiến người ta đắm đuối không nguôi thì khi tiếp xúc với nội thất, bạn sẽ thấy sự đam mê với nó ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Mazda 3 sử dụng chất liệu cao cấp từ da, crom. Đặc biệt nó có thêm phần táp-lô được thiết kế ngay tại vị trí vị trí trung tâm là màn hình giải trí, giúp các lái xế dễ dàng kết nối với các dòng điện thoại khác nhau. Bên cạnh đó, nội thất của chiếc xe còn được ghi điểm khi có cửa gió điều hòa, tinh giản gọn gàng tại phần trung tâm lái.

Chưa kể đến một bước tiến vượt trội mà Mazda 3 có được khiến khách hàng bị thu hút đó là hệ thống thông tin giải trí ở trên xe. Đối với những chiếc xe thông thường, nó chỉ có màn hình khoảng 7 inch, nhưng Mazda 3 thì khác, màn hình của lên đến hơn 8.8 inch.

Ngoài ra, chiếc xe này còn giúp quý khách có cơ hội trải nghiệm dàn âm thanh 8 loa với phiên bản cực mới, đem đến cho bạn những bản nhạc du dương, vui nhộn khi lái xe. Với tất cả những điều này khiến cho chiếc xe nhanh chóng trở thành cơn sốt đối với những người đang có nhu cầu mua xe sang hiện nay.

Nội thất xe tiện nghi

Tính năng an toàn vượt trội trên Mazda 3 2021

An toàn là điều được ưu tiên hàng đầu với những người tham gia vào quá trình lái xe. Điều đó cũng không ngoại lệ khi bạn điều khiển tay lái trên xe ô tô. Khác với những dòng xe truyền thống, Mazda 3 2021 được thiết kế có tính năng cực an toàn, là dòng xe được áp dụng tất cả các công nghệ thông minh, tính năng hiện đại, đem đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Cụ thể bạn có thể khám phá một số tính năng nổi bật như:

+ Được trang bị hệ thống LAS+ Kiểm soát hành trình thích ứng MRCC

+ Hệ thống chủ động phanh SBS cực thông minh

+ Hệ thống LDWS để cảnh báo đi lệch làn đường

+ Cảnh báo điểm mù BSM

+ Hệ thống RCTA giúp cảnh báo phương tiện cắt ngang

Và rất nhiều những hệ thống an toàn thông minh khác được trang bị trên xe, giúp bạn an tâm chinh phục mọi nẻo đường phía trước.

Xe được trang bị tính năng an toàn

Khả năng cách âm hoàn hảo trong phân khúc

Một ưu điểm nổi bật nữa mà Mazda 3 2021 đang sở hữu đó là khả năng cách âm tuyệt vời. Bạn sẽ không phải lo lắng về những âm thanh khó chịu ngoài đường hay những tiếng ồn từ động cơ ngoài xe bởi chiếc xe này đã được trang bị thêm khả năng cách âm cực hiệu quả. Khi ngồi lái trong cabin, bạn có thể cảm nhận một không gian yên tĩnh, thư thái, không gây nên độ khó chịu khi lái xe đường dài. Chính vì thế mà hiện nay, nhiều người đã chọn lựa Mazda 3 2021 thay vì những dòng xe khác.

Như vậy, bài viết trên chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu các thông tin về top 5 ưu điểm nổi bật Mazda 3 2021 được người dùng đánh giá cao hiện nay. Ngoài những nội dung trên, đây còn là chiếc xe cực thú vị và hấp dẫn với nhiều tính năng thông minh vượt trội khác. Nếu bạn đang thích thú với nó, hãy tậu ngay xế hộp này để trải nghiệm những điều thú vị nhé.

