Vì sao hệ thống chống sét tiếp địa CVL thay thế hàng nhập khẩu tại nhiều công trình?

Việc lựa chọn một hệ thống chống sét tiếp địa chất lượng, có thương hiệu uy tín cũng là vấn đề khiến nhiều nhà thầu với kỹ sư cơ điện phải cân nhắc, khi có quá nhiều sản phẩm trôi nổi kém chất lượng không đạt tiêu chuẩn đang được bán trên thị trường vật tư cơ điện M&E.

Bởi một hệ thống chống sét và tiếp địa cổ điển có vai trò rất quan trọng là dẫn dòng sét xuống đất an toàn, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ, thiệt hại về tài sản và thậm chí là thương vong trước các tác động của tia sét.

Do vậy, mà Công ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi đã tiên phong trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất cơ khí tại Việt Nam, được nhà thầu và kỹ sư cơ điện lựa chọn tin dùng các sản phẩm vật tư cơ điện lắp đặt cho dự án, công trình. Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi (Lightning Protection System) đạt chuẩn IEC 62561, được sử dụng để thay thế hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc. Nhằm giúp tiết kiệm các khoản chi phí.

Hai sản phẩm thuộc hệ thống chống sét tiếp địa của Cát Vạn Lợi (CVL), mà kỹ sư cơ điện dùng để thay thế hàng nhập khẩu nhiều nhất tại công trình, chính là cọc tiếp địa thép mạ đồng và kim thu sét cổ điển. Cả hai đều là sản phẩm quan trọng, đạt chuẩn IEC 62561 không thể thiếu mỗi khi lắp đặt tại dự án, công trình.

Hệ thống chống sét tiếp địa cổ điển Cát Vạn Lợi

Cọc tiếp địa thép mạ đồng (Copper Bonded Grounding Rod)

Sử dụng cọc tiếp địa D16 của thương hiệu CVL khi thi công giúp phân tán dòng sét xuống đất an toàn mà không gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện xung quanh.

Sản phẩm có hai loại là cọc tiếp địa đồng và cọc tiếp địa thép mạ đồng, được vót nhọn một đầu để cắm sâu xuống đất, đầu còn lại được làm bằng phẳng để đóng búa tạ và được thiết kế ren răng để tiện cho việc nối 2 cây cọc với nhau, thông qua các phụ kiện.

Cọc tiếp địa thép mạ đồng và phụ kiện chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi

Ngoài cọc tiếp địa, thì kim thu sét cổ điển cũng là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong một hệ thống chống sét và tiếp địa hoàn chỉnh.

Kim thu sét cổ điển Franklin (Franklin Conventional Air Rod)

Kim thu sét cổ điển (kim chống sét) có cấu tạo từ các vật liệu như: Đồng, thép mạ đồng. Kim chống sét hoạt động dựa trên nguyên lý đầu mũi nhọn nhô cao, vùng bảo vệ của kim là hình chóp góc 45° từ đỉnh kim xuống vị trí cần bảo vệ. Kim thu sét cổ điển D16 là sản phẩm được sử dụng phổ biến trên thị trường, nhờ được thiết kế với độ bền cao, có tuổi thọ lên đến 50 năm, giúp tiết kiệm thời gian và giảm tối đa chi phí khi thi công hệ thống chống sét.

Lắp đặt hệ thống chống sét được xem là tiêu chí bắt buộc để bảo vệ an toàn về tài sản cho công trình và đảm bảo an toàn cho tính mạng con người khi có mưa dông, sấm sét xảy ra. Sử dụng hệ thống chống sét tiếp địa của Cát Vạn Lợi được xem là giải pháp giúp hỗ trợ thi công an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian giao hàng nhanh hơn so với sử dụng các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài kim thu sét và cọc tiếp địa, thì còn có các phụ kiện đi kèm như: thanh đồng tiếp địa 3x25mm, thanh nhôm tiếp địa 3x25mm, cáp đồng trần, khớp nối kim thu sét đa điểm, kẹp cáp đồng, đế kim thu sét... Tất cả các sản phẩm hệ chống sét và tiếp địa Cát Vạn Lợi (CVL) đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện, bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 đảm bảo sự đồng nhất và ổn định chất lượng, được kỹ sư cơ điện tin dùng tại nhiều công trình.

Nhờ những nỗ lực mong muốn phát triển doanh nghiệp vững mạnh, mà gần 20 năm qua trong cuộc hành trình hình thành và phát triển, Cát Vạn Lợi đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường vật tư cơ điện M&E, thông qua việc doanh nghiệp đã nhận được Gói hỗ trợ “ Doanh nghiệp Tiên Phong Việt Nam vươn ra thế giới” trong 22 doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam. Dự án do USAID - IPSC và AED chủ trì với tài chính hỗ trợ trị giá 150.000 USD cho mỗi doanh nghiệp. Gói hỗ trợ này nhằm mục đích để tái cấu trúc và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, cũng như thiết lập chiến lược sản phẩm CVL cạnh tranh trên thị trường quốc tế và khu vực ASEAN.

