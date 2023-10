Apple xác nhận lỗi iPhone 15 nóng bất thường

Apple nói có ba nguyên nhân gây nóng iPhone 15, trong đó có vấn đề phần mềm, nhưng khẳng định máy an toàn với người dùng.

Ngay sau khi iPhone 15 đến tay người dùng vào ngày 22/9, hàng loạt phản ánh từ người dùng và các thử nghiệm từ giới công nghệ cho thấy iPhone 15 nóng bất thường . Tình trạng xảy ra trên cả bốn mẫu iPhone 15 mới.

Ngày 30/9, Apple xác nhận với Forbes : "Chúng tôi đã xác định được một số nguyên nhân có thể khiến iPhone ấm hơn dự kiến. Thiết bị có thể ấm hơn trong vài ngày đầu sau khi thiết lập hoặc khôi phục thiết bị bởi sự tăng lên của một số hoạt động chạy nền".

Đây cũng là lý do Apple thường đưa ra khi phát hành các bản cập nhật. Hãng giải thích thiết bị sẽ phải tải xuống tất cả dữ liệu cũ, khiến chúng phải tăng tốc hoạt động cũng như chạy nền để hoàn thành quá trình này sớm nhất có thể.

Một người mở hộp iPhone 15 Pro Max trong ngày đầu bán tại Việt Nam đêm 29/9. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài ra, hãng cũng thừa nhận “đã tìm thấy một lỗi trong iOS 17”, khiến vấn đề nhiệt độ trở nên nghiêm trọng hơn với người dùng iPhone 15. Điều này có thể được giải quyết trong bản cập nhật phần mềm, nhưng Apple không nói khi nào sẽ phát hành.

Nguyên nhân thứ ba được nhắc đến là do một số ứng dụng bên thứ ba, như Asphalt 9, Instagram, Uber... Cập nhật gần đây của các ứng dụng đó khiến quá tải hệ thống, làm cho máy nóng lên. Hãng đang làm việc với các nhà phát triển ứng dụng trên để triển khai bản sửa lỗi sớm, trong đó Instagram đã cập nhật hôm 27/9.

Trong phản hồi với 9to5Mac , Apple khẳng định thiết kế titan của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max không gây ra tình trạng trên. Thậm chí, vật liệu mới tản nhiệt tốt hơn so với thép không gỉ trước đây.

Apple cho biết không có rủi ro an toàn nào đối với người dùng, cũng như các vấn đề trên sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất lâu dài của máy. iOS có cơ chế ngăn vấn đề quá nhiệt. Khi phát hiện nóng bất thường, hệ điều hành sẽ tự bảo vệ bằng cách điều chỉnh nhiệt độ của chúng.

Apple phát hành iOS 17, iOS 17.0.1 và iOS 17.0.2 trong chưa đầy 10 ngày, trong đó hai bản cập nhật nhỏ nhằm sửa lỗi về bảo mật cũng như khả năng chuyển dữ liệu. Công ty đang thử nghiệm phiên bản beta iOS 17.1, dự kiến tung ra cuối tháng 10 và khẳng định không giảm hiệu suất để giải quyết vấn đề nhiệt độ.

Trước đó, biên tập viên Joanna Stern của WSJ đã thử nghiệm và nhận thấy iPhone 15 Pro Max đạt nhiệt độ 41 độ C trong quá trình sạc, có lúc lên 45 độ C. Nếu tải game bằng mạng 5G, như trò chơi Genshin Impact , nhiệt độ smartphone tăng tới 50 độ C. Thử nghiệm của Android Authority cho thấy iPhone 15 Pro so với hai mẫu Google Pixel 7 Pro và Galaxy S23 Ultra nóng hơn 5-10 độ C khi sạc, hay khoảng 3-7 độ C khi đo hiệu năng.

Một số chuyên gia khi đó nhận định các yếu tố như chip Apple A17 Pro , cổng USB-C hay khung titan trên máy có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng vấn đề có thể liên quan đến thiết kế của hệ thống tản nhiệt trong iPhone 15, nhất là dòng Pro, do cách thiết kế và vật liệu mới khiến giảm hiệu suất tản nhiệt. Ông cũng dự đoán Apple sẽ xử lý bằng một bản cập nhật phần mềm nhưng giảm hiệu năng của chip.

Theo VnExpress