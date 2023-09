Bốn mẫu iPhone 15 đều nâng cấp dung lượng pin

Dung lượng pin của iPhone 15 series nhiều hơn thế hệ tiền nhiệm nhưng không đáng kể.

Apple thường không công bố thông số pin cụ thể nhưng dữ liệu của iPhone 15 được tiết lộ thông qua giấy xác nhận của cơ quan quản lý Trung Quốc, theo Mysmartprice . Năm nay, tất cả model đều có dung lượng pin lớn hơn nhưng mức tăng không nhiều như từ iPhone 13 lên iPhone 14 series.

Cụ thể, iPhone 15 có dung lượng 3.349 mAh, tăng từ 3.279 mAh trên iPhone 14 . iPhone 15 Plus là 4.383 mAh, tăng từ 4.325 mAh trên 14 Plus. Dung lượng pin của 15 Pro là 3.274 mAh, so với 3.200 mAh trên 14 Pro . Cuối cùng, iPhone 15 Pro Max có dung lượng cao nhất 4.422 mAh, tăng từ 4.323 mAh trên 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Với mức tăng chưa tới 100 mAh trên mỗi máy, thời lượng sử dụng pin nếu cùng phần cứng có thể chỉ khác biệt trong vài phút, theo Gsmarena. Tuy nhiên, Apple có thể thực hiện các cải thiện về màn hình, chipset để kéo dài thời gian sử dụng.

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được kỳ vọng có thời lượng pin tăng đáng kể khi sử dụng chip A17 Pro mới. Đây là vi xử lý đầu tiên trong ngành sản xuất trên tiến trình 3 nm. Kích thước, khoảng cách bóng bán dẫn càng nhỏ, chip càng có hiệu năng mạnh và tối ưu hơn về điện năng.

Bộ bốn iPhone 15 ra mắt tại sự kiện Wonderlust ngày 12/9 (sáng 13/9, giờ Hà Nội) với cổng USB-C, camera 48 megapixel. iPhone 15 và 15 Plus có màn hình Dynamic Island 6,1 và 6,7 inch, trang bị chip A16 Bionic, camera kép. Còn bản 15 Pro và 15 Pro Max nâng cấp với chip A17 Pro, cổng USB-C có khả năng truyền dữ liệu tốc độ 10 Gbps, viền titan, nút Action thay vị trí của nút gạt chỉnh âm thanh.

Apple dự kiến cho đặt hàng iPhone 15 tại Việt Nam ngày 22/9 và trả hàng vào ngày 29/9 tới.

Theo VNE