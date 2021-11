Các trạm thu phát sóng thông tin di động tại Hà Tĩnh đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trường

Năm 2006, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN 3718-1:2005 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio” đối với các trạm BTS. Cụ thể là, giá trị mật độ dòng năng lượng (S) giới hạn là 2W/m2, cường độ điện trường (E) giới hạn là 27,5V/m (giới hạn an toàn hơn so với khuyến nghị của một số nước như Mỹ, Nhật).