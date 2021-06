Điện thoại có 4 dấu hiệu này chắc chắn bạn đang bị cài phần mềm theo dõi

Nếu bạn thấy gần đây điện thoại của mình xuất hiện 1 trong 4 dấu hiệu dưới đây, hãy thận trọng có ai đó đang âm thầm theo dõi mọi hoạt động của bạn.

Thời lượng pin giảm nhanh

Khi dùng điện thoại nếu bạn thấy pin hao nhanh, thời gian dùng ngắn hơn trước kia. Bạn hãy thận trọng nhé bởi các phần mềm gián điệp thường sử dụng nhiều tài nguyên của smartphone để thu thập dữ liệu, thông tin định vị GPS, ghi lại các thao tác của người dùng... Việc theo dõi này thậm chí có thể diễn ra bất cứ khi nào điện thoại được bật sáng màn hình, do đó nó khiến máy nhanh hết pin.

Tuy nhiên, với những dòng điện thoại thông minh việc pin kém hơn so với mặt bằng chung của dòng sản phẩm này thì cần kiểm tra thêm. Bởi đôi khi pin sụt pin đột ngột do phần mềm gián điệp, nhưng cũng có thể việc dung lượng pin giảm dần theo thời gian là do bạn tải quá nhiều ứng dụng không cần thiết.

Dữ liệu di động nhanh hết

Nếu như bạn không tải nhiều ứng dụng nhưng dung lượng bộ nhớ điện thoại đã bị đầy thì bạn cần phải kiểm tra lại. Bởi thông thường các ứng dụng nghe lén thường liên tục cập nhật và gửi dữ liệu về cho kẻ tấn công. Việc này chắc chắn tốn nhiều dữ liệu và nếu thấy các gói data 3G/4G nhanh hết hơn so với bình thường thì không loại trừ khả năng thiết bị của bạn bị theo dõi. Chưa nói đến nguy cơ từ việc lộ thông tin, bị cài chương trình nghe lén “đánh” thẳng vào túi tiền của bạn do chi phí 3G/4G tăng cao.

Dấu hiệu điện thoại bị theo dõi

Thiết bị chạy chậm, thường bị nóng máy

Nếu như bạn thấy gần đây điện thoại của mình hoạt động chậm, và thường bị nóng máy nhanh thì đó cũng có thể là dấu hiệu bất thường. Bởi một chương trình ghi lại hành vi của người dùng rồi gửi đến máy chủ từ xa sẽ chiếm dụng tài nguyên của smartphone. Việc cài đặt phần mềm theo dõi nó làm cho máy chạy chậm đi, thậm chí gây ra tình trang treo máy. Kéo theo đó, điện thoại có thể nóng hơn, ấm lên một cách bất thường ngay cả khi không dùng.

Phát ra những âm thanh lạ

Khi bạn cảm nhận rằng điện thoại của mình thường có những âm thanh lạ, nhất là khi đàm thoại, đặc biệt khi bắt đầu cuộc gọi hoặc khi người bên kia vừa bắt máy. Nếu bạn nghe thấy tiếng pip hoặc âm thanh bất thường trong lúc đàm thoại thì rất có thể cuộc gọi bị ghi âm lại. Bởi khi các phần mềm ghi âm cuộc gọi sẽ tạo ra tạp âm khi hoạt động.

Dấu hiệu hiệu điện thoại bị theo dõi

Bên cạnh đó, những âm thanh lạ cũng có thể xuất hiện khi người dùng không chạm tay vào điện thoại, màn hình máy vẫn tối. Bạn cũng có thể là tiếng vọng lại, những tiếng tách tách phát ra đều đặn dù âm lượng rất nhỏ... Lúc này, điện thoại của bạn có thể bị kích hoạt micro để thu tiếng từ môi trường hoặc dò tìm sóng gì đó.

Theo Khỏe và đẹp